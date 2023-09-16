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Юлия Соколова, редактор ленты

Несмотря на отсутствие осуждения РФ: в Белом доме назвали “мощной” декларацию G20

Джейк Салліван
Фото: Getty Images

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал итоговую декларацию саммита Большой двадцатки (G20) “мощной”, несмотря на отсутствие в ней осуждения агрессии РФ.

На брифинге в пятницу он опроверг мнение о том, что коммюнике было “прохладным” относительно поддержки Украины, поскольку не осуждало полномасштабное вторжение российских войск.

Салливан выделил четыре пункта в декларации, которые, по его словам, “являются мощными”. Они касаются Украины.

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– Во-первых, первостепенное значение территориальной целостности и суверенитета. Во-вторых, заявление о том, что для любой страны абсолютно неприемлемо применение силы для нарушения территориальной целостности другой страны. В-третьих, нападение на зерновую и гражданскую инфраструктуру должно быть полностью под запретом. И в-четвертых, угроза или применение ядерного оружия в конфликте, подобном этому, должны быть неприемлемыми, – объяснил Салливан.

По его словам, вместо заявлений о нейтралитете страны G20 на самом деле указали России: То, что вы делаете, неприемлемо.

Салливан уточнил, что не получал “никакой формальной – или скорее неформальной – реакции от Украины относительно декларации G20”.

Советник добавил, что Украина по-прежнему сосредоточена на взаимодействии с другими странами на так называемых мирных саммитах, наподобие тех, что прошли этим летом в Дании и Саудовской Аравии. По мнению Салливана, на этих мероприятиях лидеры могут “найти путь к общему пониманию принципов, на которых должен базироваться справедливый мир”.

Советник сообщил, что дискуссии на этих саммитах “очень похожи” на предложения, изложенные в коммюнике G20.

Как известно, 9 сентября страны Большой двадцатки (G20) после дискуссий все же согласовали совместную декларацию саммита в Нью-Дели (Индия). В этом документе упоминается война в Украине, однако отсутствует осуждение страны-агрессора РФ за развязывание войны.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили разочарование слабым текстом декларации G20.

Впоследствии американский лидер Джо Байден сообщил, что на саммите наблюдалось “достаточное” согласие о необходимости справедливого и продолжительного мира в Украине.

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Источник: CNN
G20, Война в Украине, Декларация, Російська агресія, Саміт, США
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