РФ за полтора года войны в Украине потратила около $170 млрд – Forbes

Российская Федерация тратит около $300 млн в день на войну с Украиной, а российский бюджет потратил за январь-июнь 2023-го больше, чем планировал потратить за весь 2023 год. Несмотря на это, Россия удваивает военный бюджет, а стоимость российского солдата становится все меньше.

Об этом говорится в статье журнала Forbes Ukraine.

Прямые военные расходы и стоимость потерянной техники России за 18 месяцев войны (с 24 февраля 2022-го по 24 августа 2023-го) составляют около $167,3 млрд, по расчетам Forbes на основе данных Генштаба ВСУ. Эта оценка не включает постоянные расходы на оборону не связанные с военными действиями, а также не включает экономические потери страны-агрессора.

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Крупнейшие статьи расходов:

обеспечение военных действий ($51,3 млрд);

зарплаты военных ($35,1 млрд);

компенсации семьям погибших ($25,6 млрд) и раненых ($21 млрд);

стоимость уничтоженной техники ($34 млрд).

Зарплаты солдатам российской армии

После стремительного падения рубля, отмечается в публикации, “стоимость” российского солдата для бюджета РФ значительно уменьшилась. Если за 2022 год суммарные выплаты на одного бойца составляли около $200 в день, сейчас это около $120 в день.

Учитывая то, что львиная доля доходов российского бюджета состоит из нефтегазовых поступлений, девальвация российской нацвалюты фактически снижает нагрузку на бюджет для обеспечения армии. В то же время, и реальные доходы российского солдата становятся ощутимо меньше. Аналогично изменилось большинство расходов в долларовом эквиваленте, которые не привязаны к импортной продукции и ценам на международных рынках.

В то же время, это пока не помогло госбюджету РФ обеспечить баланс потребностей российской армии.

По данным агентства Reuters, только за первые шесть месяцев 2023 года, Россия потратила на нужды обороны 5,59 трлн рублей, что на 600 млрд рублей больше, чем было заложено в бюджете РФ на весь год. Это заставило российское правительство удвоить плановые расходы федерального бюджета на оборону на 2023 год, увеличив их до 9,7 трлн рублей.

Общий бюджет РФ на 2023 год запланирован на уровне 29 трлн рублей. Таким образом 33% федерального бюджета будет потрачено на обеспечение армии.

Также с падением рубля уменьшается стоимость компенсации военным в долларах США. Если при курсе 60 рублей/$ стоимость компенсации семье погибшего в РФ составляла около $110 тыс., сейчас это лишь около $65 тыс. Сумма компенсации раненым соответственно снизилась с $45 тыс. до $27 тыс.

Правда, по данным Генштаба ВСУ, уровень российских потерь последние месяцы остается на значительно более высоком уровне, чем в прошлом году. Соответственно Россия вынуждена тратить больше на компенсации.

Ракеты, снаряды и амуниция

Основная статья расходов РФ на войну в Украине – это боеприпасы и военное обеспечение армии. Общая стоимость этих расходов – $51,34 млрд.

В прошлом году российская артиллерия использовала до 50 тыс. снарядов в день, сейчас темпы использования существенно сократились: ориентировочно до 10 тыс. снарядов в день.

Средняя цена снаряда советского калибра около $1000. Итак, только на обеспечение российской артиллерии россияне потратили более $9 млрд за полтора года большой войны.

Очевидно Россия не готовилась к столь длительной войне и ее запас снарядов и возможности производства не позволяют обеспечить собственные потребности в долгосрочной перспективе, что вынуждает заключать контракт на поставку боеприпасов с Северной Кореей.

Также Россия возобновила интенсивность ракетных обстрелов территории Украины. Если за март-апрель РФ выпустила по Украине 95 ракет большой дальности, в мае было запущено уже 243 ракеты. В августе – 126.

Общая стоимость ракет, выпущенных по территории Украины, уже составляет более $21,1 млрд.

Потери техники

По данным Forbes, наибольшие потери врага в войне против Украины среди техники – танки и авиация.

Россия потеряла 315 боевых самолетов, средней стоимостью $18,8 млн, и 316 вертолетов, средней стоимостью $10,4 млн. Но большинство потерь авиации произошли в первые полгода полномасштабного вторжения.

Сейчас главная “охота” ВСУ происходит на вражеские артиллерийские системы и ПВО. За три месяца контрнаступления украинские военные уничтожили почти 2000 артиллерийских систем. Это столько же как за весь прошлый год. В целом, Россия уже потеряла артиллерии и РСЗО на $5 млрд.

Также во время контрнаступления украинская дальнобойная артиллерия уничтожает примерно в 2,5 раза больше систем ПВО, чем до этого.

Общие потери российской техники в денежном эквиваленте составляют более $34 млрд за период с 24 февраля 2022-го по 24 августа 2023-го.

Напомним, по мнению военных аналитиков, если Северная Корея передаст России артиллерийские снаряды и другое вооружение для войны в Украине, то это может пополнить запасы боеприпасов, которые истощаются у россиян, но вряд ли изменит ход войны.

Тем временем в США заявили о готовности без колебаний ввести новые санкции, если встреча российского диктатора Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына приведет к передаче оружия между двумя странами.

Фото: Генштаб ВСУ

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