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Турция может отказаться от будущего членства в ЕС — Эрдоган

Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Depositphotos

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может “разойтись” с Европейским Союзом по вопросу о своем членстве в ЕС после опубликованного на прошлой неделе доклада Европарламента, в котором турецкое государство критикуется за недостатки демократии, включая законы о цензуре.

Об этом турецкий лидер заявил журналистам в Стамбуле перед тем, как поехать в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

— В этот период, когда Европейский Союз предпринимает шаги, чтобы отделиться от Турции, мы дадим свою оценку этим событиям, и после этих оценок, если потребуется, мы можем расстаться с Европейским Союзом, — сказал он

В докладе Европарламента от 2022 года, принятом в этом месяце, говорится, что “процесс вступления в ЕС не может быть возобновлен в нынешних условиях”.

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В документе также приводится обеспокоенность по поводу законов о цензуре, подавления критических мнений, недостаточной независимости судебной системы, ухудшения положения с правами женщин и т.д.

Парламент призвал ЕС изучить “параллельные и реалистичные рамки” для отношений между ЕС и Турцией.

Министерство иностранных дел Турции осудило доклад, заявив, что данный документ “наполнен несправедливыми обвинениями и предрассудками, основанными на дезинформации антитурецких кругов, является отражением обычного поверхностного и непредвзятого подхода Европарламента как к отношениям с нашей страной, так и к будущему ЕС”.

Европейский Союз и Турция начали переговоры о вступлении в ЕС в 2005 году. Несмотря на то, что процесс застопорился, Турция остается ключевым экономическим и оборонным партнером блока.

В июле министр финансов Турции Мехмет Симсек заявил, что страна смотрит на ЕС как на источник вдохновения для перемен, пытаясь оживить свернутые переговоры, поскольку считает это “лучшей альтернативой.

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Реджеп Таїп Ердоган

Источник: Bloomberg
ЕС, Реджеп Эрдоган, Туреччина
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