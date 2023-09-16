Все в огне: в Санкт-Петербурге ночью горел торговый центр

Поздно ночью 15 сентября в Санкт-Петербурге загорелось здание торгового центра — выгорело все.

Об этом сообщают российские СМИ.

Пожар произошел во Фрунзенском районе — на перекрестке улицы Бухарестской и проспекта Славы. В торговом центре также находится ресторан.

Сейчас смотрят

По состоянию на 02:00 16 сентября площадь пожара составила 1000 кв. м.

Информации о пострадавших не поступало, но сообщается, что часть посетителей сами вышли, других успели эвакуировать.

В 02:00 пожар локализовали, а после 03:00 — ликвидировали.

Фото: скриншот из видео

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.