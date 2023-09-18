Обсудили войну РФ в Украине: Салливан встретился с главой МИД Китая
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел встречи с министром иностранных дел Китая Ван И на Мальте в течение 16-17 сентября. Среди обсуждаемых тем — полномасштабная война России против Украины.
По сообщению Белого дома, стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений между США и Китаем, вопросы глобальной и региональной безопасности, войну РФ в Украине.
В то же время Соединенные Штаты Америки отметили важность мира и стабильности через Тайваньский пролив, отмечают в Белом доме.
Салливан и Ван И договорились поддерживать стратегический канал связи, дополнительное взаимодействие на высоком уровне, консультации в ключевых сферах между США и Китаем в течение следующих месяцев.
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