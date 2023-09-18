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Обсудили войну РФ в Украине: Салливан встретился с главой МИД Китая

Обсудили войну РФ в Украине: Салливан встретился с главой МИД Китая
Фото: Офис президента

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел встречи с министром иностранных дел Китая Ван И на Мальте в течение 16-17 сентября. Среди обсуждаемых тем — полномасштабная война России против Украины.

По сообщению Белого дома, стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений между США и Китаем, вопросы глобальной и региональной безопасности, войну РФ в Украине.

В то же время Соединенные Штаты Америки отметили важность мира и стабильности через Тайваньский пролив, отмечают в Белом доме.

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Салливан и Ван И договорились поддерживать стратегический канал связи, дополнительное взаимодействие на высоком уровне, консультации в ключевых сферах между США и Китаем в течение следующих месяцев.

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Источник: White House
Война в Украине, Китай, США-Китай, США-Украина, Тайвань
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

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