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Президент Финляндии назвал “огромным” риск применения ядерного оружия

Саулі Нііністьо
Фото: Depositphotos

Президент Финляндии Саули Ниинистьо считает, что война РФ против Украины будет продолжаться долго. Более того, по его словам, существует высокий риск применения ядерного оружия.

Об этом Ниинистьо заявил в интервью The New York Times.

— Мы находимся в очень чувствительной ситуации. Даже мелочи могут сильно изменить ситуацию и, к сожалению, в худшую сторону. Это риск такой широкомасштабной войны. Риск применения ядерного оружия огромен, — сказал он.

Президент призвал критиков, которые не имеют политической ответственности, понять колебания западных лидеров относительно ускорения войны, в частности, поставки Украине современных ракет большой дальности и беспилотников.

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— Есть разница между теми, кто несет ответственность, и теми, кто ее не имеет. В Финляндии мы также слышим, что Америка должна сделать то или иное. И я просто хотел отметить, что если есть эскалация большой войны, это будет мировая война, и ядерный риск становится явно больше, — добавил Ниинистьо.

Президент Финляндии также отметил, что после завершения войны РФ останется, и нужно будет искать способы взаимодействия с ней.

— В том, чтобы убедиться, что Россия не вернется к войне после установления мира в Украине, есть большой европейский интерес, — подчеркнул он.

По словам Ниинистьо, имеется в виду “не какая-то большая дружба, а способность терпеть, даже немного понимать друг друга”.

Ранее СМИ сообщали, что РФ обустраивает военные базы вблизи границы с Финляндией.

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Источник: NYT
Война в Украине, Росія, Фінляндія
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