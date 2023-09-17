Президент Финляндии назвал “огромным” риск применения ядерного оружия

Президент Финляндии Саули Ниинистьо считает, что война РФ против Украины будет продолжаться долго. Более того, по его словам, существует высокий риск применения ядерного оружия.

Об этом Ниинистьо заявил в интервью The New York Times.

— Мы находимся в очень чувствительной ситуации. Даже мелочи могут сильно изменить ситуацию и, к сожалению, в худшую сторону. Это риск такой широкомасштабной войны. Риск применения ядерного оружия огромен, — сказал он.

Президент призвал критиков, которые не имеют политической ответственности, понять колебания западных лидеров относительно ускорения войны, в частности, поставки Украине современных ракет большой дальности и беспилотников.

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— Есть разница между теми, кто несет ответственность, и теми, кто ее не имеет. В Финляндии мы также слышим, что Америка должна сделать то или иное. И я просто хотел отметить, что если есть эскалация большой войны, это будет мировая война, и ядерный риск становится явно больше, — добавил Ниинистьо.

Президент Финляндии также отметил, что после завершения войны РФ останется, и нужно будет искать способы взаимодействия с ней.

— В том, чтобы убедиться, что Россия не вернется к войне после установления мира в Украине, есть большой европейский интерес, — подчеркнул он.

По словам Ниинистьо, имеется в виду “не какая-то большая дружба, а способность терпеть, даже немного понимать друг друга”.

Ранее СМИ сообщали, что РФ обустраивает военные базы вблизи границы с Финляндией.

Источник : NYT

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