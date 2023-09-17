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Юлия Захарченко, редактор ленты

Турция заблокировала вступление Швеции в НАТО — в чем причина

Турция заблокировала вступление Швеции в НАТО — в чем причина
Фото: Факти ICTV

Правительство Швеции не выполнило предоставленные Турции обещания, поэтому страна не получит от нее поддержки для полноценного членства в НАТО.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции в Стамбуле. По его словам, если в Швеции продолжают устраивать якобы террористические акции, тогда власти не выполняют обязанностей.

Несколько дней назад, 14 сентября, в Стокгольме представители Рабочей партии Курдистана, которую в Турции признали террористической, сожгли чучело президента Эрдогана. Шведские власти разрешили тогда провести эту акцию, которую в дальнейшем охраняла местная полиция.

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Ранее Турция блокировала членство Швеции в НАТО из-за разрешенных на территории страны акций с сожжением Корана — главной священной книги ислама, которую мусульмане считают словом Аллаха.

А перед саммитом НАТО в Вильнюсе Эрдоган заявил, что Турция поддержит вступление Швеции в НАТО, когда Европейский Союз откроет двери для его государства, которое пытается получить членство десятилетиями.

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Источник: ERR.ee

НАТО, Реджеп Эрдоган, Стамбул, Туреччина, Швеция
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

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