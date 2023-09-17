Турция заблокировала вступление Швеции в НАТО — в чем причина
Правительство Швеции не выполнило предоставленные Турции обещания, поэтому страна не получит от нее поддержки для полноценного членства в НАТО.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции в Стамбуле. По его словам, если в Швеции продолжают устраивать якобы террористические акции, тогда власти не выполняют обязанностей.
Несколько дней назад, 14 сентября, в Стокгольме представители Рабочей партии Курдистана, которую в Турции признали террористической, сожгли чучело президента Эрдогана. Шведские власти разрешили тогда провести эту акцию, которую в дальнейшем охраняла местная полиция.
Ранее Турция блокировала членство Швеции в НАТО из-за разрешенных на территории страны акций с сожжением Корана — главной священной книги ислама, которую мусульмане считают словом Аллаха.
А перед саммитом НАТО в Вильнюсе Эрдоган заявил, что Турция поддержит вступление Швеции в НАТО, когда Европейский Союз откроет двери для его государства, которое пытается получить членство десятилетиями.
Источник: ERR.ee
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