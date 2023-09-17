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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Балтийском море пройдут учения ВМС США и Дании с использованием ракетной установки SM-6

військово-морський флот США
Фото: Getty Images

18 сентября на острове Борнхольм в Балтийском море начнутся совместные учения военно-морских сил США в Европе и Вооруженных сил Дании по защите конвоев с использованием современной ракетной установки SM-6.

Об этом сообщается на сайте 6-го флота США.

– Проводя эти операции с территории Дании, Соединенные Штаты подтверждают стратегическую важность Дании как ключевого союзника по обеспечению региональной стабильности, – отмечается в сообщении.

В 6-м флоте США также рассказали, что ракетная система SM-6 может перехватывать угрозы с воздуха, включая баллистические ракеты на конечной фазе полета.

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При этом конструкция ракеты обеспечивает высокоточное поражение как стационарных наземных, так и подвижных морских целей противника.

Напомним, в следующем году НАТО проведет крупнейшие совместные учения со времен холодной войны.

Военные будут отрабатывать отражение российской агрессии против одного из членов Североатлантического союза.

По словам представителей НАТО, в учениях примут участие от 500 до 700 самолетов, более 50 кораблей и около 41 тыс. военнослужащих.

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Военные учения, Дания, Море, Морський флот, США, флот США
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