В Балтийском море пройдут учения ВМС США и Дании с использованием ракетной установки SM-6
18 сентября на острове Борнхольм в Балтийском море начнутся совместные учения военно-морских сил США в Европе и Вооруженных сил Дании по защите конвоев с использованием современной ракетной установки SM-6.
Об этом сообщается на сайте 6-го флота США.
– Проводя эти операции с территории Дании, Соединенные Штаты подтверждают стратегическую важность Дании как ключевого союзника по обеспечению региональной стабильности, – отмечается в сообщении.
В 6-м флоте США также рассказали, что ракетная система SM-6 может перехватывать угрозы с воздуха, включая баллистические ракеты на конечной фазе полета.
При этом конструкция ракеты обеспечивает высокоточное поражение как стационарных наземных, так и подвижных морских целей противника.
Напомним, в следующем году НАТО проведет крупнейшие совместные учения со времен холодной войны.
Военные будут отрабатывать отражение российской агрессии против одного из членов Североатлантического союза.
По словам представителей НАТО, в учениях примут участие от 500 до 700 самолетов, более 50 кораблей и около 41 тыс. военнослужащих.
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