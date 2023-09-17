В Бразилии разбился самолет, экипаж и все пассажиры погибли
Вечером 16 сентября в Бразилии разбился самолет с туристами. Все 14 человек, которые находились на борту, погибли.
Об этом сообщает CNN.
Авария произошла в брзильском муниципалитете Барселус, штат Амазонас.
На борту самолета находились 12 туристов, а также пилот и второй пилот. По сообщению Гражданской обороны Бразилии, никто не выжил.
— Пассажиры направлялись к месту, чтобы заняться любительской рыбалкой, и катастрофа произошла из-за плохой погоды. Во время приземления шел сильный дождь, — говорится в сообщении.
Официальные лица не предоставили подробностей о национальности погибших людей.
Warning Disturbing Visuals
Devastating plane crash in Brazil’s Amazon claims 12 passengers and 2 crew members
Source: X #Brazil #planecrash #Amazon #BreakingNews pic.twitter.com/ipKzWVyF7X
— Mid Day (@mid_day) September 17, 2023
Фото: скриншот с видео
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