В Бразилии разбился самолет, экипаж и все пассажиры погибли

Вечером 16 сентября в Бразилии разбился самолет с туристами. Все 14 человек, которые находились на борту, погибли.

Об этом сообщает CNN.

Авария произошла в брзильском муниципалитете Барселус, штат Амазонас.

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На борту самолета находились 12 туристов, а также пилот и второй пилот. По сообщению Гражданской обороны Бразилии, никто не выжил.

— Пассажиры направлялись к месту, чтобы заняться любительской рыбалкой, и катастрофа произошла из-за плохой погоды. Во время приземления шел сильный дождь, — говорится в сообщении.

Официальные лица не предоставили подробностей о национальности погибших людей.

Фото: скриншот с видео

Источник : CNN

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