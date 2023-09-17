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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В РФ заявляют об атаке на аэропорт Шайковка в Калужской области: что известно

російський аеродром, літаки РФ
Фото: Depositphotos

Российские Telegram-каналы сообщают, что Вооруженные силы Украины якобы атаковали стратегический аэродром Шайковка в Калужской области.

Украинский дрон-камикадзе якобы перехватили и уничтожили вертолеты Ми-28.

— ВСУ атаковали стратегический аэродром Шайковка в Калужской области. Безуспешно — по нашей информации, украинский дрон-камикадзе перехватили и уничтожили вертолеты Ми-28, — пишут в пабликах.

Напомним, 23 августа губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал об атаке беспилотников и сбитии дронов вблизи села Шайковка, что неподалеку от военного аэродрома.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 571-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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В РФ заявляют об атаке на аэропорт Шайковка в Калужской области: что известно

Война в Украине, ВСУ, Російська агресія, Росія
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

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