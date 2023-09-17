В РФ заявляют об атаке на аэропорт Шайковка в Калужской области: что известно
Российские Telegram-каналы сообщают, что Вооруженные силы Украины якобы атаковали стратегический аэродром Шайковка в Калужской области.
Украинский дрон-камикадзе якобы перехватили и уничтожили вертолеты Ми-28.
— ВСУ атаковали стратегический аэродром Шайковка в Калужской области. Безуспешно — по нашей информации, украинский дрон-камикадзе перехватили и уничтожили вертолеты Ми-28, — пишут в пабликах.
Напомним, 23 августа губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал об атаке беспилотников и сбитии дронов вблизи села Шайковка, что неподалеку от военного аэродрома.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 571-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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