Китайский аэростат, сбитый в США, не собирал разведданные — Милли

Китайский аэростат, который сбили в воздушном пространстве США в феврале 2023 года, имел специальные датчики для сбора разведывательных сведений. Однако они так и не были активированы во время полета.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в комментарии иностранным журналистам.

По его словам, в разведке США пришли к выводу, что китайский аэростат не передавал секретные сведения, несмотря на то, что он предназначен для шпионажа и имел соответствующее оборудование для сбора разведывательных данных.

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— Я сказал бы, что это был шпионский шар, который, как мы знаем с высокой степенью уверенности, не получал никаких разведывательных данных и не передавал обратно в Китай, — утверждает американский генерал.

Представители военно-морского флота США подняли обломки аэростата со дна Атлантического океана. Впоследствии технические специалисты выяснили, что датчики устройства не были ни разу активированы во время пребывания над континентальной частью США.

Источник : CBS News

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