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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Масштабы выросли в два раза за год: правительство РФ заказало 230 тыс. удостоверений для семей погибших

трупи російських окупантів у мішках
Фото: Getty Images

Российское Министерство труда и соцразвития заказало 230 тыс. удостоверений для членов семей погибших на войне.

Об этом сообщило российское издание Верстка, ссылаясь на соответствующий тендер на портале госзакупок в РФ.

Отмечается, что Минтруда РФ заказало 757 305 удостоверений ветерана боевых действий и 230 тыс. удостоверений для “членов семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника “Великой отечественной войны” и ветерана боевых действий”. Стоимость этих работ оценивается в 79 млн рублей.

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В тендере говорится, что 600 тыс. напечатанных удостоверений участников боевых действий распределят в Минобороны, остальные в Минсоцзащиты, МВД, Росгвардию и в Минстрой.

Что касается удостоверений для членов семьи погибших, то 200 тыс. распределят между Минобороны и Минсоцзащиты РФ.

Издание Верстка отмечает, что в 2022 году масштабы печати удостоверений были в разы меньше. К примеру, летом прошлого года Минтруда заказывал печать 82 840 бланков удостоверений ветеранов боевых действий и 5 777 удостоверений для членов семьи погибшего. Сумма этого контракта была 9,8 млн рублей.

За время полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, Минтруда страны-агрессора заказало всего 936 052 удостоверений для “ветеранов боевых действий”.

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Источник: Верстка

Армия России, війна, Война в Украине, Росія
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