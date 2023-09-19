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Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Латвия закрывает один из двух пограничных пунктов на границе с Беларусью – причина

Латвія прийняла рішення закрити один з двох прикордонних переходів
Фото: Depositphotos

Латвия приняла решение закрыть один из двух пограничных переходов с Беларусью в рамках мер по сдерживанию нелегальной миграции.

Пункт пересечения Силен временно прекращает работу. Однако другой пункт остается открытым для грузового транспорта и неотложных гуманитарных перевозок, сообщает LSM.

Начальник пограничной службы Латвии Гунтис Пуятс отметил, что ситуация чрезвычайно напряженная и, возможно, самая сложная за последние три года.

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Рост напряженности на границе Латвии и Беларуси, являющейся стратегическим союзником России, наблюдался после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

В сентябре 2023-го пограничники Латвии предотвратили 1 773 случая незаконного пересечения границы. Ситуация накалилась в начале этого года после переезда боевиков ЧВК Вагнера из России в Беларусь.

Однако после смерти главаря вагенровцев Евгения Пригожина президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что необходимость закрытия границы с Беларусью стала менее актуальной, поскольку угроза вторжения наемников Вагнера уменьшилась.

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В Латвии такие ограничения вступили в силу 12 сентября с 18:00 по местному времени. Въезжающие на таких авто должны вернуться в РФ или Беларусь, а в случае отказа транспортное средство могут конфисковать.

В правительстве Литвы также объявили о запрет е 12 сентября. Исключение сделано для транспортных средств, следующих транзитом в Калининград. У водителей, нарушающих запрет, могут конфисковывать автомобили.

С 13 сентября запрет был введен и на границах Эстонии. А с полуночи 16 сентября в страны Балтии присоединилась Финляндия.

Источник: LSM

Беларусь, заборона, Границы Украины, Латвия
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