Латвия закрывает один из двух пограничных пунктов на границе с Беларусью – причина
Латвия приняла решение закрыть один из двух пограничных переходов с Беларусью в рамках мер по сдерживанию нелегальной миграции.
Пункт пересечения Силен временно прекращает работу. Однако другой пункт остается открытым для грузового транспорта и неотложных гуманитарных перевозок, сообщает LSM.
Начальник пограничной службы Латвии Гунтис Пуятс отметил, что ситуация чрезвычайно напряженная и, возможно, самая сложная за последние три года.
Рост напряженности на границе Латвии и Беларуси, являющейся стратегическим союзником России, наблюдался после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
В сентябре 2023-го пограничники Латвии предотвратили 1 773 случая незаконного пересечения границы. Ситуация накалилась в начале этого года после переезда боевиков ЧВК Вагнера из России в Беларусь.
Однако после смерти главаря вагенровцев Евгения Пригожина президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что необходимость закрытия границы с Беларусью стала менее актуальной, поскольку угроза вторжения наемников Вагнера уменьшилась.
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В Латвии такие ограничения вступили в силу 12 сентября с 18:00 по местному времени. Въезжающие на таких авто должны вернуться в РФ или Беларусь, а в случае отказа транспортное средство могут конфисковать.
В правительстве Литвы также объявили о запрет е 12 сентября. Исключение сделано для транспортных средств, следующих транзитом в Калининград. У водителей, нарушающих запрет, могут конфисковывать автомобили.
С 13 сентября запрет был введен и на границах Эстонии. А с полуночи 16 сентября в страны Балтии присоединилась Финляндия.
Источник: LSM
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