МИД Южной Кореи вызвал посла РФ из-за углубления связей Москвы и Пхеньяна

МИД Южной Кореи вызвал российского посла Андрея Кулика, чтобы выдвинуть жалобу из-за обсуждения Москвой соглашений о поставках оружия и военном сотрудничестве с Северной Кореей.

Об этом сообщает корейское новостное агентство Yonhap со ссылкой на заявление ведомства Республики Корея.

Заместитель главы МИД Кореи Чан Хо Джин во время разговора с Куликом призвал Москву соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН и “немедленно” прекратить попытки наладить военные связи с КНДР.

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Чан подчеркнул, что Россия должна действовать “ответственно” как постоянный член Совбеза ООН. По словам представителя МИД Кореи, действия, которые будут угрожать безопасности Сеула, будут иметь негативное влияние на отношения России и Республики Корея.

Российского посла вызвали после того, как на прошлой неделе северокорейский диктатор Ким Чен Ын встретился с российским диктатором Владимиром Путиным и посетил ряд ключевых военных объектов.

В Россию Ким прибыл на бронепоезде 12 сентября и на следующий день провел встречу с Путиным в Амурской области РФ на космодроме Восточный. Он выразил уверенность, что Россия победит в “священной борьбе”. Позже северокорейский диктатор посетил авиационный завод в городе Комсомольск-на-Амуре на Дальнем Востоке РФ.

На встречу двух диктаторов отреагировал 17 сентября президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, заявив, что потенциальное военное сотрудничество между Пхеньяном и Москвой является незаконным. По его словам, если сотрудничество РФ и КНДР подтвердится, то мировое сообщество сильнее объединится.

Также он сказал, что, если Пхеньян решит нанести ядерный удар, то это станет концом режима КНДР.

Источник : Yonhap

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