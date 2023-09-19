ПВО спасает жизни. Украина нуждается в большем количестве систем для защиты — Остин
Министр обороны США Ллойд Остин призвал участников Контактной группы по вопросам обороны Украины прилагать усилия для укрепления ее противовоздушной обороны.
— ПВО спасает жизни. Поэтому я призываю эту группу продолжать укреплять наземную противовоздушную оборону Украины. И мы должны продолжать прилагать все усилия, чтобы обеспечить Украину необходимыми ей системами ПВО, — заявил он, открывая заседание Рамштайн-15 в Германии.
По его словам, Украина уже получила боеприпасы, необходимые для продолжения борьбы, в том числе и 155-миллиметровые.
Отдельно поблагодарил участников танковой и авиационной коалиций, включая Данию, Эстонию, Германию, Люксембург, Нидерланды и Польшу.
— Они занимаются конкретными задачами, такими как танки Leopard, обучение F-16 и IT. А новости об их работе мы услышим сегодня позже. И я с гордостью сообщаю, что США дополняют коалицию по обучению на F-16, — подчеркнул он.
В то же время ранее военный эксперт Михаил Жирохов заявлял, что на Рамштайн-15 западные партнеры обсудят усиление противовоздушной обороны в виде дополнительных ракет, а не предоставление дополнительных комплексов ПВО.
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