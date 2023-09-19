США не доверяют заявлениям КНДР и РФ об отсутствии договоренностей по поставкам оружия — Кирби

США с недоверием относятся к заявлениям РФ и КНДР об отсутствии договора о поставках оружия между странами.

Об этом во время брифинга заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

— Мы видели комментарии после встречи Ким Чен Ына, комментарии Кремля о том, что соглашение не было объявлено. Мы будем воспринимать это с недоверием и будем наблюдать, — сказал он.

Кирби подчеркнул, что любое подобное соглашение будет нарушением резолюций СБ ООН.

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По его словам, США продолжат говорить со странами-партнерами в ООН о том, как привлечь Москву и Пхеньян к ответственности, если они будут продвигаться в направлении продажи оружия.

Ранее американская разведка получила информацию, что Россия и КНДР ведут переговоры о сделках по поставкам оружия.

13 сентября глава Северной Кореи Ким Чен Ын провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области. Западные СМИ сообщали, что диктаторы могут договориться о передаче РФ вооружения.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Россия получает боеприпасы от КНДР уже полтора месяца, среди которых, в частности, снаряды для пушек и РСЗО Град.

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