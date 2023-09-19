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Зеленский посетил в Нью-Йорке клинику, где лечатся украинские военные

Зеленський відвідав клініку у Нью-Йорку
Фото: Офис президента

Свой визит в США президент Украины Владимир Зеленский начал с посещения наших раненых военных, которые проходят лечение и реабилитацию в клинике Staten Island University Hospital в Нью-Йорке.

Глава государства осмотрел специальное оборудование, с помощью которого воины восстанавливают физические возможности, пообщался с ними и наградил защитников орденами За мужество III степени.

Он поблагодарил бойцов, врачей и всех, кто поддерживает украинских солдат с самого начала полномасштабной войны.

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— Мы будем всех вас ждать, вы нам нужны — каждый боец Украины — для того, чтобы победить врага. Спасибо вам за службу! Все гордятся вами! Желаю выздоровления, победы и возвращения домой! — сказал Зеленский.

Орденом За заслуги III степени он также наградил нескольких врачей клиники, а Александра Рубцова — президента и основателя неприбыльной организации Kind Deeds, которая занимается протезированием и реабилитацией воинов — знаком отличия главы государства Золотое сердце.

Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк накануне вечером. Там запланирован ряд важных встреч и событий, в частности Генассамблея ООН, Саммит целей устойчивого развития, Совбез, а также переговоры с президентом США Джо Байденом, лидерами палат и партий Конгресса, американским военным руководством.

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Источник: Офис президента
Владимир Зеленский, лікування, Нью-Йорк, США, українські військові
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