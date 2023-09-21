Блинкен похвалил Украину за борьбу с коррупцией и освоение финпомощи США

Украина демонстрирует нетерпимость к коррупции, а Соединенные Штаты контролируют потраченные средства. Это должно дополнительно гарантировать американским налогоплательщикам, что их помощь тратится с пользой.

Об этом в интервью CBS Mornings заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Сам факт того, что президент Зеленский принял меры, очевидно, для борьбы с фактами коррупции, свидетельствует о том, что украинцы воспринимают это очень серьезно. И они знают, что США и десятки других стран, которые поддерживают Украину, хотят быть уверены, что поддержка, которую мы им предоставляем, используется должным образом, — отметил глава американской дипломатии.

Блинкен подчеркнул, что в Украине и других странах работают команды американских специалистов, которые следят за тем, чтобы средства тратились по назначению.

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— Я общался с членами Конгресса, которые побывали в Украине, и они видели наши усилия в подтверждение того, что ведется хороший учет этих средств. Конгрессмены вернулись под большим впечатлением от этого контроля, этих мероприятий, и они сказали нам, что раньше не видели ничего настолько же эффективного в других странах, которые стали жертвами агрессии, — сказал госсекретарь США.

Отдельно он также прокомментировал недавнее увольнение руководства Минобороны Украины.

— Были ли все эти люди уволены из-за коррупции – открытый вопрос. Я думаю, что в некоторых случаях есть и другие причины. Однако для нас, для меня, тот факт, что Зеленский предпринимает решительные действия везде, где он замечает что-то (злоупотребления, — Ред.), является доказательством, что они (власти Украины, — Ред.) воспринимают это серьезно. Они хотят быть уверены, что мы знаем о разумном использовании средств, — отметил Энтони Блинкен.

Напомним, ранее Энтони Блинкен также заявил, что западные партнеры рассматривают все запросы Киева о военной помощи, в частности по дальнобойному вооружению.

Кроме того, Блинкен и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявили о намерении обсудить усиление противовоздушной обороны Украины.

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