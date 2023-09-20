Молдова рассматривает возможность вступления в ЕС без Приднестровья — МИД
Молдова рассматривает вариант вступления страны в Евросоюз без территории левобережья Днестра, так называемого Приднестровья, после чего продолжит искать пути урегулирования этого конфликта.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Молдовы, пишет NewsMaker.
В молдавском МИД отметили, что левобережье Днестра является составной частью Молдовы, и в Кишиневе стремятся к мирному урегулированию приднестровского конфликта, чтобы вступить в Европейский Союз как реинтегрированная страна.
— Другим вариантом могло бы стать присоединение к ЕС той части территории, которая находится под контролем законной и легитимной власти Кишинева, о чем ранее сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, с последующим решением конфликта, — рассказали в ведомстве.
Миграционная служба Молдовы под конвоем выдворила из страны главу Sputnik Moldova, 56-летнего россиянина Виталия Денисова.
Причина — вмешательство во внутренние дела, создающее угрозу информационной безопасности страны. Денисову также запрещен въезд в Молдову на 10 лет.
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