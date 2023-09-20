Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
ТЦК будут иметь мобильные военнообязанных: в Раде зарегистрирован закон о е-реестре
Мир
Татьяна Забожко, редактор ленты

В Сочи – масштабный пожар: горит резервуар с дизельным топливом

Пожежа в Сочі 20 вересня 2023

Ориентировочно в 05:15 20 сентября в Сочи вспыхнул масштабный пожар.

Над городом, недалеко от аэропорта в Адлере, поднялся огромный столб дыма.

Сейчас смотрят

Перед тем, как произошло возгорание, местные слышали взрыв.

По словам губернатора Краснодарского края РФ Вениамина Кондратьева, в Адлерском районе Сочи горит резервуар с дизельным топливом.

Огонь охватил 96 кв. м.

Пострадавших, как обычно в таких случаях отмечают в России, нет.

Пожар укрощают более 60 спасателей с помощью 15 единиц техники.

Угрозы распространения огня, уверяет Вениамин Кондратьев, нет.

Причины случившегося выясняются.

Фото: Mash

Пожар, Росія, РФ, Сочі
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Россияне жалуются, что дроны до поздней ночи атаковали области РФ
дрон
Спецслужбы Украины, вероятно, стоят за ударами по силам Вагнера в Судане — CNN
В Сочи – масштабный пожар: горит резервуар с дизельным топливом
Три Искандера и Х-35: Россия обстреляла село Петропавловка в Донецкой области
В Сочи – масштабный пожар: горит резервуар с дизельным топливом
МИД Южной Кореи вызвал посла РФ из-за углубления связей Москвы и Пхеньяна
прапор Південної Кореї
Сейм Литвы призвал принять Украину в НАТО, иначе – плохой мир с Россией
прапори НАТО та України

Загрузка

Игры
Видео
Распад РФ гарантирован: аналитики назвали главные сценарии развития событий

Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.

Полина Спасенко
Клещиевки уже нет, а Часов Яр методично уничтожают: репортаж с передовой
В Сочи – масштабный пожар: горит резервуар с дизельным топливом
Постоянные пытки и угрозы: история британца, который пережил русский плен
В Сочи – масштабный пожар: горит резервуар с дизельным топливом
Бензина нет, дизеля – тоже: какая ситуация с топливом в России
В Сочи – масштабный пожар: горит резервуар с дизельным топливом
Прилет в Харькове 18.09.2023 | Зеленские в США Новости Факты ICTV за 19.09.2023
В Сочи – масштабный пожар: горит резервуар с дизельным топливом
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь