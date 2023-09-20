В Сочи – масштабный пожар: горит резервуар с дизельным топливом
Ориентировочно в 05:15 20 сентября в Сочи вспыхнул масштабный пожар.
Над городом, недалеко от аэропорта в Адлере, поднялся огромный столб дыма.
Перед тем, как произошло возгорание, местные слышали взрыв.
По словам губернатора Краснодарского края РФ Вениамина Кондратьева, в Адлерском районе Сочи горит резервуар с дизельным топливом.
Огонь охватил 96 кв. м.
Пострадавших, как обычно в таких случаях отмечают в России, нет.
Пожар укрощают более 60 спасателей с помощью 15 единиц техники.
Угрозы распространения огня, уверяет Вениамин Кондратьев, нет.
Причины случившегося выясняются.
Фото: Mash
Загрузка
Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.Полина Спасенко