Правительство и фермеры в Болгарии пришли к согласию относительно импорта украинского зерна
Болгарские фермеры приняли предложенные правительством условия, касающиеся импорта украинского зерна. Они приветствовали предложенный меморандум и сворачивают протесты.
Об этом сообщает болгарское агентство БГНЕС.
Соглашение включает в себя продление запрета на импорт украинского подсолнечника до исчерпания запасов в стране и переговоры с Брюсселем по ограничению объемов украинской продукции объемом более 10% объемов собственного производства.
Также предусмотрено предоставление государственной помощи фермерам из-за негативных экономических последствий от войны в Украине.
На прошлой неделе парламент Болгарии поддержал отмену запрета на импорт украинской агропродукции после его согласования на уровне ЕС.
Напомним, 18 сентября в Болгарии после решения парламента разблокировать импорт сельскохозяйственной продукции из Украины начались протесты аграриев. Они вывели на основные дороги технику и перекрыли движение.
Источник: БГНЕС
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