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Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Правительство и фермеры в Болгарии пришли к согласию относительно импорта украинского зерна

зерно
Фото: Depositphotos

Болгарские фермеры приняли предложенные правительством условия, касающиеся импорта украинского зерна. Они приветствовали предложенный меморандум и сворачивают протесты.

Об этом сообщает болгарское агентство БГНЕС.

Соглашение включает в себя продление запрета на импорт украинского подсолнечника до исчерпания запасов в стране и переговоры с Брюсселем по ограничению объемов украинской продукции объемом более 10% объемов собственного производства.

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Также предусмотрено предоставление государственной помощи фермерам из-за негативных экономических последствий от войны в Украине.

На прошлой неделе парламент Болгарии поддержал отмену запрета на импорт украинской агропродукции после его согласования на уровне ЕС.

Напомним, 18 сентября в Болгарии после решения парламента разблокировать импорт сельскохозяйственной продукции из Украины начались протесты аграриев. Они вывели на основные дороги технику и перекрыли движение.

Источник: БГНЕС

Аграрии, Болгария, Зерно, Украина
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