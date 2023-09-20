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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Вице-спикер Елена Кондратюк назвала пять шагов к реформе ООН

Олена Кондратюк
Фото: УНИАН

Вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк очертила пять первоочередных шагов для реформирования ООН.

Об этом она написала в своем блоге.

Во-первых, по мнению политика, нужно исключить Россию из Совбеза ООН как самовольно и безосновательно получившую место в Совбезе как правопреемницу СССР, не пройдя необходимые процедуры повторного вступления в организацию.

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Во-вторых — предусмотреть в уставе автоматическое исключение из Совета Безопасности или даже из всей организации страну, совершившую акт военной агрессии против другой страны.

Третьим шагом, по словам Кондратюк, является расширение состава постоянных членов Совета Безопасности.

Четвертым и не менее важным шагом нужно убрать право вето как такового, взамен выработав альтернативный механизм принятия решений.

И последний — проработать механизм включения в состав Совбеза страны, которая подвергается военной агрессии, на период войны. Это означает, что Украина должна стать постоянным членом Совбеза на то время, пока идет война.

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Вице-спикер Елена Кондратюк назвала пять шагов к реформе ООН

Генасамблея ООН, Елена Кондратюк, ООН, Радбез ООН
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