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17 терминалов спутниковой связи и станция подъема антенны: Германия передала Украине пакет помощи

17 терминалов спутниковой связи и станция подъема антенны: Германия передала Украине пакет помощи
Фото: Pexels

Правительство Германии объявило о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли 17 терминалов спутниковой связи.

Об этом сообщает Федеральное Министерство обороны Германии на своем официальном сайте.

По данным Минобороны ФРГ, в пакет помощи Украине вошли 17 терминалов спутниковой связи, одна станция подъема антенны, четыре большегрузных тягача 8×8 HX81, четыре полуприцепа, 12 грузовиков Zetros, а также пакет запасных частей Wisent.

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Недавно МО Германии объявило о предоставлении Украине нового пакета помощи стоимостью €400 млн. Она будет охватывать дополнительные боеприпасы, защитные транспортные средства и системы разминирования.

В то же время правительство Германии планирует в Украину отправить одежду, а также электро- и теплогенераторы на будущую зиму.

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Источник: Минобороны Германии

Война в Украине, Міноборони, Німеччина, Украина-Германия, українські військові
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