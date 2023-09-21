17 терминалов спутниковой связи и станция подъема антенны: Германия передала Украине пакет помощи
Правительство Германии объявило о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли 17 терминалов спутниковой связи.
Об этом сообщает Федеральное Министерство обороны Германии на своем официальном сайте.
По данным Минобороны ФРГ, в пакет помощи Украине вошли 17 терминалов спутниковой связи, одна станция подъема антенны, четыре большегрузных тягача 8×8 HX81, четыре полуприцепа, 12 грузовиков Zetros, а также пакет запасных частей Wisent.
Недавно МО Германии объявило о предоставлении Украине нового пакета помощи стоимостью €400 млн. Она будет охватывать дополнительные боеприпасы, защитные транспортные средства и системы разминирования.
В то же время правительство Германии планирует в Украину отправить одежду, а также электро- и теплогенераторы на будущую зиму.
Источник: Минобороны Германии
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