Это суверенное решение: Пентагон отреагировал на заявление Моравецкого о поставках оружия Украине
В Министерстве обороны США заявили, что решение Польши не поставлять оружие в Украину является ее “суверенным решением”.
Об этом в четверг вечером, 21 сентября, заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер на брифинге.
— Мы всегда говорили, что это суверенное решение любой страны решать, какой уровень поддержки она собирается оказывать, — заявил он.
Райдер не комментировал, приведет ли это к тому, что другие страны будут вынуждены оказывать больше помощи Украине, но подчеркнул, что Польша уже оказала помощь.
— Польша была одной из ведущих стран, когда речь шла об оказании помощи Украине в сфере безопасности, и не только в сфере безопасности, но и в предоставлении значительной гуманитарной помощи и поддержки более чем миллиону перемещенных украинцев, которые выехали в Польшу в результате российского вторжения, — сказал он.
Речь идет о заявлении премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, сделанном накануне. Глава польского правительства заявил, что его государство больше будет предоставлять оружие Украине, когда а сосредоточится на собственной защите.
— Мы больше не передаем Украине оружие, потому что сейчас мы вооружаем Польшу более современным оружием, — сказал Моравецкий.
Впоследствии президент Польши Анджей Дуда объяснил, что речь идет лишь о том, что официальная Варшава не будет пока предоставлять Украине новое оружие, поскольку сама нуждается в модернизации своих Вооруженных сил.
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