В Британии предстанут перед судом пятеро шпионов, работавших на РФ

В Великобритании разоблачили пятерых граждан Болгарии, которые подозреваются в шпионской деятельности в пользу РФ.

Как объяснили в британской прокуратуре, троих мужчин и двух женщин обвиняют в “заговоре для сбора информации, которая могла бы быть прямо или косвенно полезна врагу с целью, наносящей вред безопасности и интересам государства”.

Как уточнил глава специального отдела по борьбе с преступностью и противодействию терроризму Ник Прайс, речь идет о периоде с 30 августа 2020 по 8 февраля 2023 года.

Среди подозреваемых граждан Болгарии: Орлин Русев (45 лет), Бизер Джамбазов (41 год), Катрин Иванова (31 год), Иван Стоянов (31 год) и Ваня Габерова (29 лет).

Five Bulgarian nationals charged in UK with spying for Russia

— The Independent (@Independent) September 21, 2023