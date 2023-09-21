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В Британии предстанут перед судом пятеро шпионов, работавших на РФ

Велика Британія
Фото: Unsplash

В Великобритании разоблачили пятерых граждан Болгарии, которые подозреваются в шпионской деятельности в пользу РФ.

Как объяснили в британской прокуратуре, троих мужчин и двух женщин обвиняют в “заговоре для сбора информации, которая могла бы быть прямо или косвенно полезна врагу с целью, наносящей вред безопасности и интересам государства”.

Как уточнил глава специального отдела по борьбе с преступностью и противодействию терроризму Ник Прайс, речь идет о периоде с 30 августа 2020 по 8 февраля 2023 года.

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Среди подозреваемых граждан Болгарии: Орлин Русев (45 лет), Бизер Джамбазов (41 год), Катрин Иванова (31 год), Иван Стоянов (31 год) и Ваня Габерова (29 лет).

Как пишут британские СМИ, Русев, Джамбазов и Иванова находились в Великобритании несколько лет, работали на разных работах и проживали в пригородных домах.

К примеру, Русев в 2009 году занимал должность инженера и разработчика программного обеспечения. Согласно информации в его профиле в сети LinkedIn, он являлся владельцем ныне распущенной компании в сфере искусственного интеллекта NewGenTech Ltd. Русев писал, что был советником в Министерстве энергетики Болгарии.

Джамбазов работал водителем в больнице, а Иванова на странице LinkedIn писала, что работает лаборантом в частном медицинском бизнесе.

Русев, Джамбазов и Иванова также работали в избирательных комиссиях в Лондоне, которые помогали гражданам Болгарии за границей проголосовать на национальных выборах.

В феврале этим трем лицам предъявили обвинения в хранении фальшивых документов, удостоверяющих личность, “с неправомерным умыслом”.

Все пятеро граждан Болгарии предстанут перед Вестминстерским магистратским судом 26 сентября. Там состоится первоначальное слушание дела.

Как отмечает издание The Guardian, преследование за шпионаж в британских судах является довольно редким явлением. За шпионскую деятельность иностранных граждан часто выдворяют из страны.

Однако отношения между Великобританией и РФ резко ухудшились после решения Москвы начать неспровоцированное полномасштабное вторжение в Украину.

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Источник: Sky News, The Guardian
Болгария, Великобритания, Російська агресія, Росія, Шпигуни
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