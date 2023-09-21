Завтра может быть слишком поздно. Дуда призвал мировых лидеров к солидарности
Президент Польши Анджей Дуда во время заседания Совета безопасности ООН призвал мировых лидеров объединиться для защиты международного права.
Об этом сообщает CNN.
— Если мы не будем действовать солидарно сегодня, чтобы защитить фундаментальные ценности международного права, завтра может быть слишком поздно, — сказал он.
По словам польского президента, “стратегические изменения”, которые произошли после вторжения РФ в Украину, не являются временными.
— Мы живем в новую эру неопределенности, — добавил он.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша пока не передает военную технику Украине, потому что осуществляет масштабное вооружение и модернизацию собственной армии.
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