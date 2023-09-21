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Завтра может быть слишком поздно. Дуда призвал мировых лидеров к солидарности

Анджей Дуда
Фото: Офис президента

Президент Польши Анджей Дуда во время заседания Совета безопасности ООН призвал мировых лидеров объединиться для защиты международного права.

Об этом сообщает CNN.

— Если мы не будем действовать солидарно сегодня, чтобы защитить фундаментальные ценности международного права, завтра может быть слишком поздно, — сказал он.

По словам польского президента, “стратегические изменения”, которые произошли после вторжения РФ в Украину, не являются временными.

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— Мы живем в новую эру неопределенности, — добавил он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша пока не передает военную технику Украине, потому что осуществляет масштабное вооружение и модернизацию собственной армии.

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Источник: CNN
Анджей Дуда, Польша, Украина
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