Завтра может быть слишком поздно. Дуда призвал мировых лидеров к солидарности

Президент Польши Анджей Дуда во время заседания Совета безопасности ООН призвал мировых лидеров объединиться для защиты международного права.

Об этом сообщает CNN.

— Если мы не будем действовать солидарно сегодня, чтобы защитить фундаментальные ценности международного права, завтра может быть слишком поздно, — сказал он.

По словам польского президента, “стратегические изменения”, которые произошли после вторжения РФ в Украину, не являются временными.

Сейчас смотрят

— Мы живем в новую эру неопределенности, — добавил он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша пока не передает военную технику Украине, потому что осуществляет масштабное вооружение и модернизацию собственной армии.

Источник : CNN

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.