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Валентина Летяк, редактор ленты

Зеленский в Нью-Йорке встретился с президентом Бразилии

Зеленський та Лула да Сілва
Фото: Офис президента

На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский провел важную встречу с лидером Бразилии Лулой да Силвой, во время которой обсудили усилия по восстановлению мира.

Глава государства сообщил, что переговоры были конструктивными.

— Поручили дипломатическим командам работать над следующими шагами в двусторонних отношениях и усилиях по восстановлению мира, — сообщил Зеленский.

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Он отметил, что представитель Бразилии продолжит работу во встречах по формуле мира.

Президент также поблагодарил за поддержку Украины Албанию, США, Чили, Румынию, Болгарию, Германию и Еврокомиссию.

Накануне на заседании Совбеза ООН Зеленский заявил, что для прекращения войны следует выполнить два пункта формулы мира — полный вывод российских войск и флота с законно признанной территории Украины, а также полное возвращение эффективного контроля над всей ее государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

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Бразилія, Война в Сирии, Владимир Зеленский, Генасамблея ООН, Нью-Йорк, США, Формула миру
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