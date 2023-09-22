Почти 1,5 тыс. иностранных компаний продолжают работать в РФ — Еврокомиссия
В Российской Федерации продолжают работать большое число иностранных инвесторов.
Об этом сообщает агентство DW со ссылкой на ответ Еврокомиссии на запрос немецкого депутата Европарламента Морица Кёрнера (Moritz Körner).
По данным Еврокомиссии, лишь около 40% международных компаний решили уйти из России или пытаются сейчас это сделать.
Еврокомиссия опирается на данные Йельской школы менеджмента и Киевской школы экономики (KSE).
По данным KSE, на 18 сентября свою деятельность в России продолжают 1410 иностранных компаний (+26 за прошедшие две недели). В их число входит немецкая фармацевтическая компания Stada и группа компаний Fresenius, которая специализируется на медтехнике и здравоохранении. Обе компании заявили, что должны оставаться в России, так как обычные россияне нуждаются в медицинской помощи.
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