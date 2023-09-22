Победа Украины над РФ отвечает интересам безопасности стран НАТО — Столтенберг

НАТО и союзники четко осознают, что победа Украины в войне соответствует их собственным интересам в сфере безопасности, поэтому продолжат поддержку нашего государства.

Об этом в Нью-Йорке во время выступления в аналитическом центре Council on Foreign Relations заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Укринформ.

Он подчеркнул, что для него сейчас очень важно мобилизовать поддержку для Украины.

Сейчас смотрят

— В Вильнюсе во время саммита НАТО я чувствовал, что в блоке и среди стран-партнеров есть понимание: мы поддерживаем Украину, потому что это соответствует нашим интересам по безопасности, чтобы она победила как суверенное независимое государство, — сказал Столтенберг.

По его словам, победа России была бы трагедией для Украины и представляла бы опасность союзников по блоку.

Йенс Столтенберг отметил, если США имеют беспокойство относительно Китая и его влияния в Азии, то они должны обеспечить, чтобы Путин не победил в Украине.

Генсек считает, что если Украина победит, тогда в Европе появится вторая самая большая армия — Вооруженные силы Украины, закаленные в битве. Кроме того, украинцы будут на стороне НАТО, а российская армия будет ослабленной.

— Также мы будем иметь Европу, которая будет повышать свои оборонные расходы. Европе будет легче фокусироваться также на Китае и меньше беспокоиться о ситуации в Европе. Диаметрально противоположное произойдет, если Путин победит. Поэтому это в интересах США — обеспечить, чтобы Украина победила, — заявил генеральный секретарь НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что в Украине продолжается война на истощение, поэтому для ВСУ нужно усилить помощь.

Источник : Укринформ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.