Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Какую еду нельзя перевозить через границу — список
Срочно
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Прибудут в Украину на следующей неделе: характеристики и особенности танков Abrams
Мир
Нуждается в проверке
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Роют тоннели и расчищают дороги: США, Китай и РФ активизировались на ядерных полигонах

Роют тоннели и расчищают дороги: США, Китай и РФ активизировались на ядерных полигонах

В течение последних 3-5 лет США, Китай и РФ построили на своих ядерных полигонах новые объекты и прорыли тоннели.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые получил CNN.

Их предоставил аналитик, профессор Центра исследований по вопросам военного нераспространения Джеймса Мартина при Институте международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис. На них можно разглядеть расширение ядерных полигонов по сравнению с несколькими годами прежде.

Сейчас смотрят

На снимках изображены:

  • пустыня Невада (США),
  • Синьцзян-Уйгурский автономный район (Китай),
  • архипелаг в Северном Ледовитом океане (Россия).

Там появились новые тоннели под горами, дороги, хранилища. Кроме того, оживилось движение транспортных средств, которые въезжают на объекты, а затем покидают территорию.

CNN отмечает: никаких доказательств, что страны готовятся к неизбежным ядерным испытаниям, нет. Однако Льюис считает, что намеки на восстановление, судя по снимкам, существуют.

Читайте также
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Роют тоннели и расчищают дороги: США, Китай и РФ активизировались на ядерных полигонах

На них можно увидеть, что на полигоне РФ Новая Земля с 2021 по 2023 год продолжается масштабное строительство: в порт прибывают корабли и новые транспортные контейнеры, зимой дороги расчищаются, а вглубь арктических гор роют тоннели. Экс-офицер разведки ВВС США Седрик Лейтон заметил, что россияне “пытаются подойти к самой границе” и могут готовиться к возможному ядерному испытанию.

Planet Labs PBC/Middlebury Institute/CNN

Фото: Planet Labs PBC/Middlebury Institute/CNN

Повышенная активность и на китайском полигоне на высохшем озере Лобнор. Террикон увеличивается, за последние годы начали копать пятый подземный тоннель, появились новые дороги и зона хранения, куда можно поместить взрывчатые вещества.

Planet Labs PBC/Middlebury Institute/CNN

Фото: Planet Labs PBC/Middlebury Institute/CNN

Planet Labs PBC/Middlebury Institute/CNN

Фото: Planet Labs PBC/Middlebury Institute/CNN

США в течение 2018-2023 годов довольно сильно расширили на своем полигоне подземный объект U1a. В Администрации нацбезопасности (NNSA), подразделении Министерства энергетики США, которое наблюдает за объектом, говорят, что лаборатория предназначена для проведения “подкритических” ядерных экспериментов, и называют это давней практикой, цель которой — обеспечить надежность оружия в текущем арсенале без полномасштабных испытаний.

Planet Labs PBC/Middlebury Institute/CNN

Фото: Planet Labs PBC/Middlebury Institute/CNN

Россия на запрос журналистов не ответила, а МИД Китая отвергли предположение о расширении ядерного полигона и отметили, что “ядерную угрозу Китая раздувают”.

Представитель Совета национальной безопасности США в комментарии CNN заявил, что Вашингтон внимательно следит за военной деятельностью России, но добавил, что “не видит причин для корректировки собственной ядерной позиции”.

Фото: Planet Labs PBC/Middlebury Institute/CNN

Китай, Росія, США, Ядерна зброя
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Почти 1,5 тыс. иностранных компаний продолжают работать в РФ — Еврокомиссия
Роют тоннели и расчищают дороги: США, Китай и РФ активизировались на ядерных полигонах
Есть план: Зеленский заявил, что ВСУ планируют деоккупировать Бахмут и еще два города
Володимир Зеленський
В РФ утверждают, что возле Крыма и Туапсе уничтожили по беспилотнику
Роют тоннели и расчищают дороги: США, Китай и РФ активизировались на ядерных полигонах
Украина совместно со США будет производить оружие, в частности ПВО – Зеленский
Володимир Зеленський
Именно то, что нужно ВСУ: Зеленский назвал продуктивными переговоры с Байденом продуктивными
Роют тоннели и расчищают дороги: США, Китай и РФ активизировались на ядерных полигонах

Загрузка

Игры
Видео
Его похитили: отец пленника Самборского ТЦК рассказал новые детали

Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.

Оксана Ясницька
КАД*РОВ пока ЖИВ, а ВЕРТОЛЕТ Жеваго теперь служит ВСУ! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Роют тоннели и расчищают дороги: США, Китай и РФ активизировались на ядерных полигонах
ГУР уже ЗНАЮТ об УДАРАХ по ЭНЕРГЕТИКЕ | Ситуация на Генассамблее ООН! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Роют тоннели и расчищают дороги: США, Китай и РФ активизировались на ядерных полигонах
Премьера ФИЛЬМА “Евродонбас” и зерновой КОНФЛИКТ с Польшей! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Роют тоннели и расчищают дороги: США, Китай и РФ активизировались на ядерных полигонах
Подрыв ТЕХНИКИ ВВС РФ в Подмосковье | Проблемы ЖЕНЩИН в рядах ВСУ | Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Роют тоннели и расчищают дороги: США, Китай и РФ активизировались на ядерных полигонах
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь