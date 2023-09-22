Роют тоннели и расчищают дороги: США, Китай и РФ активизировались на ядерных полигонах

В течение последних 3-5 лет США, Китай и РФ построили на своих ядерных полигонах новые объекты и прорыли тоннели.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые получил CNN.

Их предоставил аналитик, профессор Центра исследований по вопросам военного нераспространения Джеймса Мартина при Институте международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис. На них можно разглядеть расширение ядерных полигонов по сравнению с несколькими годами прежде.

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На снимках изображены:

пустыня Невада (США),

Синьцзян-Уйгурский автономный район (Китай),

архипелаг в Северном Ледовитом океане (Россия).

Там появились новые тоннели под горами, дороги, хранилища. Кроме того, оживилось движение транспортных средств, которые въезжают на объекты, а затем покидают территорию.

CNN отмечает: никаких доказательств, что страны готовятся к неизбежным ядерным испытаниям, нет. Однако Льюис считает, что намеки на восстановление, судя по снимкам, существуют.

На них можно увидеть, что на полигоне РФ Новая Земля с 2021 по 2023 год продолжается масштабное строительство: в порт прибывают корабли и новые транспортные контейнеры, зимой дороги расчищаются, а вглубь арктических гор роют тоннели. Экс-офицер разведки ВВС США Седрик Лейтон заметил, что россияне “пытаются подойти к самой границе” и могут готовиться к возможному ядерному испытанию.

Повышенная активность и на китайском полигоне на высохшем озере Лобнор. Террикон увеличивается, за последние годы начали копать пятый подземный тоннель, появились новые дороги и зона хранения, куда можно поместить взрывчатые вещества.

США в течение 2018-2023 годов довольно сильно расширили на своем полигоне подземный объект U1a. В Администрации нацбезопасности (NNSA), подразделении Министерства энергетики США, которое наблюдает за объектом, говорят, что лаборатория предназначена для проведения “подкритических” ядерных экспериментов, и называют это давней практикой, цель которой — обеспечить надежность оружия в текущем арсенале без полномасштабных испытаний.

Россия на запрос журналистов не ответила, а МИД Китая отвергли предположение о расширении ядерного полигона и отметили, что “ядерную угрозу Китая раздувают”.

Представитель Совета национальной безопасности США в комментарии CNN заявил, что Вашингтон внимательно следит за военной деятельностью России, но добавил, что “не видит причин для корректировки собственной ядерной позиции”.

Фото: Planet Labs PBC/Middlebury Institute/CNN

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