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Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Важный шаг к единству: Чехия призывает к примирению Украины и Польши

Важный шаг к единству: Чехия призывает к примирению Украины и Польши

Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала Украину и Польшу отбросить гордость и решить спор вокруг зернового конфликта.

Об этом она написала в Twitter (X).

Она выразила возмущение тем, что такие конфликты влияют на избирателей, особенно во время разгара избирательной кампании в Польше. Чернохова призвала обе стороны сесть за стол переговоров, извиниться, принять извинения, перевести дух и двигаться дальше.

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Она подчеркнула, что нерешение конфликта может привести к негативным последствиям для всех сторон.

— Это должно произойти в ближайшее время. И я очень и очень прошу об этом все стороны. Если этого не произойдет, мы все проиграем, — заявила Чернохова.

Что известно об украинско-польском конфликте вокруг экспорта зерна

В начале мая Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в пять стран ЕС: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Решение действует до 15 сентября 2023 года.

Власти Польши уже заявили, что не будут возобновлять импорт украинского зерна, независимо от того, каким будет решение официального Брюсселя.

В Кабинете министров Украины предупредили, что в случае блокирования Польшей экспорта наше государство обратится в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) о компенсации убытков.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус выразил уверенность в отсутствии негативных последствий от решения ввести запрет на импорт украинских сельскохозяйственных товаров в одностороннем порядке даже в случае возможных ответов со стороны Европейского Союза и Всемирной торговой организации.

Позже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша пока не передает военную технику Украине, так как осуществляет масштабное вооружение и модернизацию собственной армии.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что слова главы правительства Польши Матеуша Моравецкого о прекращении поставок оружия Украине из-за необходимости в перевооружении собственного государства вырвали из контекста. Поэтому их неправильно поняли.

Источник: Яна Чернохова

Фото: Минобороны Чехии

експорт зерна, Польша, скандал, Украина, Чехия
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