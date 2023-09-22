Вступление Украины в НАТО обеспечит длительный мир после войны – Столтенберг

Вступление Украины в НАТО после завершения войны станет гарантией длительного и устойчивого мира, чтобы эта история с нападением России не повторилась снова.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Нью-Йорке в интервью аналитическому центру Council on Foreign Relations.

— Тот факт, что война находится в активной стадии, не позволяет пригласить их (украинцев, – Ред.) завтра или сегодня. Несложно предвидеть, что Украина вступит в НАТО, когда эта война завершится тем или иным образом. Даже если мы очень хотим как можно скорее видеть Украину в НАТО, мы осознаем, что это не может произойти сейчас, — сказал руководитель Альянса.

В то же время, по его словам, необходимо более отдаленно смотреть на будущее уже после этой войны. Ведь когда она так или иначе завершится в ближайшем или более отдаленном будущем, важной задачей Альянса будет сделать все, чтобы исключить повторение этой истории.

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Генеральный секретарь НАТО напомнил, что эта агрессия России против Украины началась не в прошлом году, а гораздо раньше, это тенденция российского поведения в течение многих лет. По его словам, в 2014 году сначала произошла незаконная оккупация Крыма, а уже через несколько месяцев россияне вошли на Донбасс. Позже были заключены Минские договоренности о прекращении огня, которое россияне постоянно нарушали. И уже в феврале 2022 года произошло полномасштабное российское вторжение в Украину. То есть, Россия шаг за шагом пыталась захватывать все больше территорий Украины, констатировал Йенс Столтенберг.

— Если сейчас будут завершены бои, мы должны быть уверены, что это действительно будет остановка войны. Это означает, что должны быть рамочные условия, которые будут гарантировать безопасность и территориальную целостность в пределах международно признанных границ Украины. Безусловно, членство в НАТО является одним из путей, чтобы этого достичь. Альянс имеет определенные двусторонние договоренности с Киевом, но в то же время есть потребность в гарантиях. Это означает, что это взаимосвязанные вещи — членство в НАТО, завершение войны и обеспечение длительного мира после войны, — подчеркнул генсек.

Столтенберг отметил, что передача Украине современного оружия западных образцов и соответствующая тренировка украинских военнослужащих, практически очень приближает Украину к членству в НАТО. Генсек напомнил, что во время саммита в Вильнюсе, страны Альянса согласовали очень широкую программу объемом €500 млн в год, которая поможет обеспечить полную совместимость Вооруженных сил Украины с силами НАТО.

— Это должно обеспечить оперативную способность украинских сил действовать вместе с силами НАТО, что на практике приближает их к НАТО. Этому способствует также то, что мы предоставляем Украине современное вооружение. Когда мы тренируем их (украинских военных, — Ред.) использовать системы HIMARS или Patriot, боевые танки Leopard и самолеты F-16, безусловно, это позволяет Украине продвигаться ближе к НАТО в очень практическом измерении, — отметил Йенс Столтенберг.

Напомним, 20 сентября Йенс Столтенберг заявил о необходимости усилить военную помощь Украине. По его словам, продолжается “война на истощение”, но она не зашла в тупик.

Генсек НАТО также сожалеет о том, что в прошлом Россия смогла начать войну против Грузии и Украины, и не понесла никакой ответственности за оккупацию территорий этих государств.

Тем временем Сейм Литвы принял резолюцию с призывом принять Украину в НАТО во время саммита в Вашингтоне в июле 2024 года.

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