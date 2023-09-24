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Валерий Савицкий, редактор ленты

Украина может получить от Аргентины российские вертолеты – СМИ

Мi-171 ВПС Чехії
Фото: Depositphotos

Министерство обороны Аргентины планирует заменить два российских вертолета Ми-171Е на американские аналоги Boeing CH-46. Таким образом российские машины может получить Украина, но при определенных условиях.

Американское издание Defense News отмечает, что Минобороны Аргентины окончательно отказалось от планов наладить техническое обслуживание ранее приобретенной у России техники. Из-за западных санкций аргентинцы не могут обратиться к российским специалистам, а потому вынуждены отказаться от использования российской техники.

В частности, речь идет о двух транспортных вертолетах Ми-171Е, которые являются экспортной версией одной из модификаций Ми-8. Правительство Аргентины уже направило письмо в США с запросом на закупку списанных вертолетов CH-46 от Boeing, которые должны заменить российскую технику.

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В ближайшее время представители аргентинского Минобороны посетят США и обсудят условия покупки американских вертолетов. Это порождает теоретическую вероятность, что ненужные Аргентине Ми-171Е отправят Украине, которая умеет ими пользоваться и ремонтировать.

Украинское издание Defense Express предполагает, что США могут выставить аргентинцам условие о продаже своих вертолетов: ненужные российские машины должны быть переданы Украине.

Издание напомнило историю, когда Бразилия и Колумбия публично отклонили запрос США на передачу советского и российского вооружения для усиления ВСУ, что сделало невозможным получение Украиной нескольких десятков Ми-17 и Ми-35. В то же время, отмечает Defense Express, Аргентина имеет прямой интерес, если США выдвинут им условие, что они смогут усилиться CH-46 при условии их обмена на свои Ми-171Е.

Напомним, 15 января 2023 года журналистка британского телеканала Skynews распространила сообщение якобы Минобороны Великобритании о том, что Лондон планирует передать Украине американские вертолеты Apache AH64 E. Однако в оборонном ведомстве опровергли эту информацию.

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CH-46, Аргентина, Гелікоптер, Мі-171Е
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