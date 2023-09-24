Между Германией и Польшей разгорается миграционный скандал – Bloomberg

Между Варшавой и Берлином вспыхнул миграционный скандал — Германия пригрозила Польше ввести пограничный контроль из-за сообщений о нелегальной выдаче виз для мигрантов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал польское правительство расследовать сообщения о сотнях тысяч незаконно выданных рабочих виз. Он пообещал обсудить этот вопрос с польским правительством и предупредил о вероятности введения пограничного контроля между государствами.

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— Я не хочу, чтобы Польша просто отмахивалась от мигрантов. В зависимости от ситуации, нам, возможно, придется принять дополнительные меры на наших границах, например, на этой, — сказал Шольц на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии в Нюрнберге.

Предупреждение Германии, продолжает издание, повышает вероятность возникновения барьеров на границе между двумя экономиками Европейского Союза и добавляет конфликтности с правительством в Варшаве в контексте приближения Польши к парламентским выборам 15 октября. Обе страны являются членами европейского соглашения о безвизовом режиме, которое упрощает путешествия и торговлю.

Вероятность восстановления Берлином контроля на границе с Польшей и Чехией также подтвердила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

— Шольц и Фезер ранее сопротивлялись призывам ввести пограничный контроль, поэтому эти комментарии свидетельствуют о росте давления на правительство Германии, которое заставляет его реагировать на увеличение количества нелегальных мигрантов, — отмечает Bloomberg.

Польские СМИ отмечают, что за последние два с половиной года более 250 тыс. граждан стран Африки и Азии получили разрешение на работу в стране с помощью взяток. Министерство иностранных дел Польши опровергло эти данные и сообщило о расследовании только 268 запросов на получение виз. Комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон попросила Варшаву до 3 октября предоставить “разъяснения”.

Правое правительство Польши уже давно критикует либеральный иммиграционный подход Германии и отвергает общеевропейскую политику в отношении беженцев.

Тем временем с января по август текущего года с просьбой об убежище в Германии обратились более 204 тыс. человек, что на 77% больше, чем за аналогичный период 2022 года. По данным немецкой полиции, в первой половине этого года на польской границе были задержаны более 12 тыс. нелегальных мигрантов.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении провести референдум о принятии в страну тысячи иммигрантов из Ближнего Востока и Африки. Волеизъявление состоится 15 октября – одновременно с парламентскими выборами в польские Сейм и Сенат.

Ранее заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Васик отметил, что Россия и Беларусь организовали очередную кампанию по наплыву мигрантов в Евросоюз через польскую границу с целью дестабилизации региона.

Фото: Straż Graniczna

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