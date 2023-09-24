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Независимо от выборов в США, Британия продолжит поддерживать Украину — глава Минобороны

Грант Шеппс - міністр оборони Великої Британії
Фото: Getty Images

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что его страна продолжит стоять бок о бок с Украиной.

Об этом сообщает CNN.

Шеппс, отвечая на вопрос, что будет делать Великобритания, если президентом США будет избран республиканец, который решит прекратить поддержку Украины, отметил, что поддержка Киева со стороны Лондона является “непоколебимой”.

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— Мы еще не скоро увидим, что произойдет на республиканских выборах, но мы продолжим стоять бок о бок с нашими друзьями в Украине, — сказал он.

Шеппс верит, что американцы понимают, что в их интересах, чтобы Украина продолжала существовать как демократическая страна.

— Мы знаем, что происходит, когда мы позволяем тирану вторгнуться в соседнюю страну, а затем продвигаться на запад. И очень важно, чтобы Путин не смог безнаказанно вторгнуться к демократическому соседу, и именно поэтому Великобритания стоит твердо, и будет продолжать это делать, — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Ранее министр обороны Великобритании заявил, что его страна планирует подготовить 30 тыс. украинских военных.

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Независимо от выборов в США, Британия продолжит поддерживать Украину — глава Минобороны

Источник: CNN
Война в Украине, Великобритания, США, Украина
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