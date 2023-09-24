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Премьер Армении назвал неэффективными ОДКБ и гарантии от РФ

Нікол Пашинян
Фото: Depositphotos

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал неэффективными внешние структуры безопасности, на которые полагался Ереван.

Об этом он сказал в обращении к армянам, передает News.am.

— Недавние нападения на Армению со стороны Азербайджана позволяют сделать очевидный вывод о том, что внешние системы безопасности, к которым мы привлечены, не являются эффективными с точки зрения государственных интересов и безопасности страны, — сообщил Пашинян.

По его словам, системы безопасности и союзники, на которых Армения полагалась в течение многих лет, “показали нашу уязвимость”.

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Армения входит в Организацию договора коллективной безопасности, которую фактически контролирует РФ.

В ночь на 19 сентября Азербайджан возобновил боевые действия с формулировкой “антитеррористические меры” в непризнанном Нагорном Карабахе.

Премьер Армении Пашинян заявил, что его страна не будет вступать в войну с Азербайджаном из-за обострения в Нагорном Карабахе.

Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Вооруженным силам его государства удалось выполнить “все поставленные задачи антитеррористической операции” в течение суток. Тем самым Алиев заявил о восстановлении суверенитета Азербайджана.

Во время обострений ОДКБ не вступала в конфликт.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что зависимость Еревана в сфере безопасности от России была стратегической ошибкой.

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Премьер Армении назвал неэффективными ОДКБ и гарантии от РФ

Армения, Нікол Пашинян, Росія
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