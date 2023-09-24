Спикер Палаты представителей сохранит $300 млн помощи Украине в проекте финансирования Пентагона

Спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти заявил, что сохранит помощь Украине в законопроекте о финансировании Пентагона. Ранее он сообщал, что собирается изъять эти средства.

Об этом сообщает The Hill.

Маккарти отметил, что он решил оставить 300 миллионов долларов помощи Украине в законопроекте после того, как понял, что на следующей неделе должен появиться еще один законопроект о финансировании Государственного департамента и иностранных операций, в котором также предусмотрены деньги для Украины.

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По его словам, изъять помощь Украине из бюджета Государственного департамента и иностранных операций “становится все труднее”, поэтому он решил оставить деньги для Киева в обоих бюджетах.

На следующей неделе Палата представителей должна провести единое процедурное голосование, чтобы принять четыре законопроекта об ассигнованиях, включая те, что финансируют Пентагон, Государственный департамент и зарубежные операции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как выборы в США влияют на поддержку Украины.

Источник : The Hill

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