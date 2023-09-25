В российском Санкт-Петербурге исчез свет, перед этим местные слышали взрыв
Вечером 24 сентября в петербургском районе Шушары и аэропорту Пулково пропало электричество.
Об этом пишут российские СМИ и Telegram-каналы.
Отмечается, что за час до отключения местные жители слышали громкий звук и видели яркую вспышку. Также в районе нет воды.
Официально информацию местные власти пока не комментировали.
В аэропорту Пулково сообщили, что энергоснабжение было нарушено в зале вылета внутренних рейсов. В здании быстро включили аварийное освещение.
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