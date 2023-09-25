Блинкен о сотрудничестве РФ и КНДР: Становится все более опасным

Сотрудничество между страной-агрессором РФ и Северной Кореей становится все более опасным.

Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, выступая на Стратегическом форуме Южная Корея – США.

По его словам, в Вашингтоне рассматривают сотрудничество России и КНДР как “улицу с двусторонним движением, которая становится все более опасной”.

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Блинкен назвал недавний визит северокорейского диктатора Ким Чен Ына в Россию демонстрацией “угроз для более широкой безопасности” со стороны КНДР.

Он обратил внимание, что сотрудничество между двумя диктаторскими режимами взаимовыгодно. Россия “отчаянно стремится найти оборудование, материалы, технологии для своей продолжающейся агрессии против Украины”, тогда как Северная Корея “ищет помощи для укрепления и продвижения собственных ракетных программ”.

– Мы работаем бок о бок с другими партнерами и союзниками, чтобы осветить опасные проявления военного сотрудничества РФ и КНДР, угрожающие глобальному миру и безопасности, — заявил госсекретарь США.

Как известно, 11 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын отправился в Россию по приглашению диктатора Владимира Путина. Этому предшествовали сообщения в западных СМИ, что Кремль и Пхеньян могут готовить соглашение о поставках оружия.

Отмечалось, что КНДР может предложить Москве боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности. А РФ может предоставить зерно, нефть и высокочувствительные военные технологии.

В США предупреждали, что без колебаний введут новые санкции, если Северная Корея передаст РФ оружие.

Источник : CNN

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