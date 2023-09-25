После ракетной атаки по Одессе в Приднестровье якобы упали обломки — СМИ
Правительство Молдовы направило военных наблюдателей в непризнанное Приднестровье, где ранее заявили о якобы обнаружении в селе Кицканы обломков ракеты после российской атаки на Одесскую область ночью 25 сентября.
Об этом сообщает местное издание Newsmaker со ссылкой на официальное заявление Кишинева.
— Что касается вероятной ракеты, обнаруженной в приднестровском регионе, то сообщаем, что на место происшествия направлены военные наблюдатели из состава совместных миротворческих сил. Происхождение объекта пока не установлено, а траекторию его полета не подтвердили независимые источники, — заявили в Кабмине.
Перед этим сопредседатель Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией от непризнанного Приднестровья Олег Беляков заявил, что в селе Кицканы на одном из огородов обнаружили обломки ракеты С-300.
По его словам, их нашли после взрыва, который слышали жители Кицкан, Тирасполя и Бендер около часа ночи.
Ночью 25 сентября РФ выпустили по Украине 19 ударных беспилотников, 12 крылатых ракет Калибр и две сверхзвуковые противокорабельные ракеты Оникс. Силы ПВО уничтожили все дроны и 11 из 14 ракет.
Источник: Newsmaker
Фото: “МВД Приднестровья
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