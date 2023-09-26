Польские эксперты считают, что в Пшеводуве упала ракета от украинской ПВО – СМИ

Польские эксперты, участвующие в расследовании падения ракеты в приграничном селе Пшеводув в ноябре 2022 года, утверждают, что она была выпущена из украинской ПВО. Тогда погибли два человека.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники.

В материале сказано, что польские следователи сделали собственные выводы по этому трагическому инциденту, а украинская сторона якобы “до сих пор не предоставила Польше никаких материалов”. И мнение этих следователей однозначно: что ракета не могла прилететь с территории РФ.

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– Действительно, мы получили заключение, но из-за его конфиденциального характера мы не разглашаем его содержание… На текущем этапе расследования доказательная деятельность в стране исчерпана. Мы направили заявку о правовой помощи в Украину и ждем ответа, — заявил в комментарии изданию спикер Национальной прокуратуры Польши Лукаш Лапчинский.

По данным журналистов, заключение экспертов якобы подготовлено “на основе многих источников”, включая засекреченные данные польских национальных служб.

Эксперты считают, что в Пшеводуве упала ракета к системе С-300 серии 5В55 “российского производства”, выпущенная с территории Украины.

Польской прокуратуре якобы известно, откуда именно ее выпустила украинская ПВО для уничтожения цели во время массированной ракетной атаки РФ 15 ноября прошлого года.

W #Przewodów, gdzie doszło do wybuchu policjanci od początku zdarzenia zabezpieczają teren. Policyjni eksperci m. in. z @CBSPolicji, #CLKP, Biura Kryminalnego @PolskaPolicja wspólnie z innymi służbami szczegółowo wyjaśniają okoliczności zdarzenia i zabezpieczają dowody. pic.twitter.com/ohBP0rT4u7 — Polska Policja ???????? (@PolskaPolicja) November 16, 2022

В материале отмечается, что ракеты из украинской ПВО выпускали парами для повышения эффективности: одна попала в цель, а другая продолжила полет.

– В такой ситуации, когда ракета находится на определенной высоте, имеющиеся в ней механизмы должны вызвать ее самоуничтожение. Но этого не произошло. Мы не знаем почему, – сообщили изданию источники.

Журналисты добавляют, что польская прокуратура изначально склонялась к версии об С-300, когда обнаружила фрагменты ракеты.

Следователи считают, что ее не могли выпустить с территории РФ, поскольку ракета имеет дальность от 75 до 90 км. А на момент инцидента “российские позиции находились в таком месте, откуда ни одна ракета РФ не могла достичь Пшеводува”.

Как уточняет издание, следователи также исключают возможность того, что ракету могли запустить с территории Беларуси.

– Даже если предположить, что российские батареи находились в Беларуси, то от места, где они тогда находились, до Пшеводова по прямой – 150 км. Во-вторых, у россиян нет такого типа ракет в Белоруси, – рассказали источники изданию.

Что известно о падении ракеты в Польше

15 ноября 2022 года стало известно о падении ракеты в селе Пшеводув на востоке Польши, недалеко от границы с Украиной. Этому предшествовала очередная массированная ракетная атака РФ на украинские города и объекты энергетики.

Ракета попала в зернохранилище в Пшеводуве, погибли двое мужчин 59 и 60 лет.

Версии сторон по поводу того, чья это была ракета (украинская или российская), изначально кардинально отличались. К примеру, президент Владимир Зеленский 16 ноября заявлял, что удар по Польше нанесла не украинская ракета.

Тогда лидер Польши Анджей Дуда отмечал, что независимо от того, была ли ракета из украинской ПВО или запущена РФ, в инциденте виноват Кремль, развязавший войну.

Украина настаивала на том, что хочет участвовать в расследовании и получить доступ к месту падения ракеты в Польше. Позже появилась информация, что польская прокуратура не согласится привлечь украинских правоохранителей к расследованию.

Источник: Rzeczpospolita

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