В российском Таганроге слышны взрывы, работает ПВО

В российском городе Таганрог слышны взрывы — работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Что именно произошло, подробностей пока нет. Однако местные жители сообщают о двух звуках взрывов и публикуют последствия работы ПВО.

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Местные СМИ со ссылкой на оперативный штаб Ростовской области сообщают, что мощный взрыв в Таганроге — это учения.

Фото: Петро Андрющенко, ASTRA

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