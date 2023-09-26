В российском Таганроге слышны взрывы, работает ПВО
В российском городе Таганрог слышны взрывы — работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Что именно произошло, подробностей пока нет. Однако местные жители сообщают о двух звуках взрывов и публикуют последствия работы ПВО.
Местные СМИ со ссылкой на оперативный штаб Ростовской области сообщают, что мощный взрыв в Таганроге — это учения.
Фото: Петро Андрющенко, ASTRA
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