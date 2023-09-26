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В российском Таганроге слышны взрывы, работает ПВО

ППО в Таганрозі

В российском городе Таганрог слышны взрывы — работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Что именно произошло, подробностей пока нет. Однако местные жители сообщают о двух звуках взрывов и публикуют последствия работы ПВО.

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В российском Таганроге слышны взрывы, работает ПВО
В российском Таганроге слышны взрывы, работает ПВО
В российском Таганроге слышны взрывы, работает ПВО
В российском Таганроге слышны взрывы, работает ПВО
В российском Таганроге слышны взрывы, работает ПВО
В российском Таганроге слышны взрывы, работает ПВО

Местные СМИ со ссылкой на оперативный штаб Ростовской области сообщают, что мощный взрыв в Таганроге — это учения.

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Фото: Петро Андрющенко, ASTRA

Взрыв, Росія
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