Еврокомиссия признала Twitter Илона Маска основным носителем российской пропаганды

ЕС подчеркивает прогресс технологических гигантов, в том числе Facebook, Google и TikTok в борьбе с дезинформацией, указывая, что Twitter (переименованный в платформу X) оказался основным носителем российской пропаганды и лжи.

Об этом сообщает Bloomberg.

Вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова заявила, что платформам необходимо действовать в преддверии национальных и европейских выборов, которые состоятся в следующем году.

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– Это оружие массовой манипуляции направлено как на россиян, так и на европейцев и остальной мир. Тем более, мы ожидаем, что Кремль и другие будут активны перед нашими европейскими выборами, — сказала она.

Большинство основных платформ согласились работать с ЕС над добровольным кодексом поведения, целью которого является установление отраслевых стандартов для проверки фактов и других мероприятий. Блок также реализовал пилотный проект, чтобы оценить масштабы проблемы.

– X, бывший Twitter, который больше не подпадает под действие кодекса, является платформой с наибольшим количеством дезинформационных постов, — сказала Юрова.

Она отметила несколько шагов, предпринятых платформами для борьбы с российским влиянием. Google сообщила блоку, что за первые четыре месяца года закрыла более 400 каналов, которые участвовали в российской дезинформации. Тем временем Meta заявила, что расширила партнерство по проверке фактов на 22 языках в ЕС.

Недавно в ЕС вступил в силу новый закон о цифровых услугах, который регулирует контент на онлайн-платформах. Согласно этому закону, Twitter – как крупная платформа – обязан строго придерживаться норм и требований законодательства.

Напомним, социальная сеть Bluesky получила рекордное количество ежедневных активных пользователей. Это произошло после того, как бизнесмен Илон Маск заявил о возможной обязательной платной подписке на X (Twitter) для всех.

Источник : Bloomberg

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