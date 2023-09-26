Еврокомиссия признала Twitter Илона Маска основным носителем российской пропаганды
ЕС подчеркивает прогресс технологических гигантов, в том числе Facebook, Google и TikTok в борьбе с дезинформацией, указывая, что Twitter (переименованный в платформу X) оказался основным носителем российской пропаганды и лжи.
Об этом сообщает Bloomberg.
Вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова заявила, что платформам необходимо действовать в преддверии национальных и европейских выборов, которые состоятся в следующем году.
– Это оружие массовой манипуляции направлено как на россиян, так и на европейцев и остальной мир. Тем более, мы ожидаем, что Кремль и другие будут активны перед нашими европейскими выборами, — сказала она.
Большинство основных платформ согласились работать с ЕС над добровольным кодексом поведения, целью которого является установление отраслевых стандартов для проверки фактов и других мероприятий. Блок также реализовал пилотный проект, чтобы оценить масштабы проблемы.
– X, бывший Twitter, который больше не подпадает под действие кодекса, является платформой с наибольшим количеством дезинформационных постов, — сказала Юрова.
Она отметила несколько шагов, предпринятых платформами для борьбы с российским влиянием. Google сообщила блоку, что за первые четыре месяца года закрыла более 400 каналов, которые участвовали в российской дезинформации. Тем временем Meta заявила, что расширила партнерство по проверке фактов на 22 языках в ЕС.
Недавно в ЕС вступил в силу новый закон о цифровых услугах, который регулирует контент на онлайн-платформах. Согласно этому закону, Twitter – как крупная платформа – обязан строго придерживаться норм и требований законодательства.
Напомним, социальная сеть Bluesky получила рекордное количество ежедневных активных пользователей. Это произошло после того, как бизнесмен Илон Маск заявил о возможной обязательной платной подписке на X (Twitter) для всех.
Загрузка
Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко