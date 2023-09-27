США включили Израиль в программу безвизового въезда: что это значит

Белый дом 27 сентября объявил о включении Израиля в программу безвизового въезда в США (VWP), что стало значительным толчком для развития двусторонних связей, пишет The Times of Israel.

США еще нужно время, чтобы подготовить свои электронные системы для принятия Израиля в VWP, но это может произойти до 30 ноября.

Граждане Израиля смогут путешествовать в США без виз через 2 месяца после того, как страна выполнит все требования, в частности смягчит ограничения для американцев палестинского происхождения.

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От них потребуется лишь заполнить электронную форму для получения разрешения на поездку (ESTA) за несколько дней до начала путешествия в Штаты, которое продлится до 90 дней.

Израиль стал 41-м участником Программы безвизового режима, которой руководит Министерство внутренней безопасности. Сейчас граждане 40 стран (преимущественно Европы и Азии) могут находиться в США в течение трех месяцев без виз.

Источник : The Times

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