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Такая же иллюзия, как Киев за три дня: как Кремль успокаивает россиян, объявляя сроки войны с Украиной

Кремль, Москва
Фото: Unsplash

Кремль пытается успокоить население России, объясняя, что до 2025 года якобы все цели российской войны против Украины будут выполнены.

Об этом сообщают в Центре стратегических коммуникаций.

В Страткоме напомнили, что во время совещания коллегии Минобороны РФ, глава министерства Сергей Шойгу заявил, что в войне с Украиной “последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей”.

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— Очередным лживым обещанием Кремль пытается успокоить российское общество, которое дезориентировано и разуверилось из-за непонимания реалий и дальнейших перспектив войны. Срок до 2025 года — такая же иллюзия, как и “взятие Киева за три дня”, “победа до 9 мая” и другие предсказания так называемой спецоперации, — говорится в сообщении.

В Центре стратегических коммуникаций напомнили, что ни одна из ранее объявленных целей войны России против Украины, которую в Кремле назвали “специальной военной операцией”, до сих пор не была достигнута.

— Провал авантюры Путина очевиден. Россию ждет неизбежное поражение. Россия могла бы гораздо быстрее завершить войну — просто вывести оккупационные войска из Украины и начать переговоры о способе возмещения нанесенного украинцам ущерба. Затягивание Кремлем войны только увеличивает масштабы будущей катастрофы России, — пояснили в Страткоме.

Ранее Bloomberg сообщал, что РФ планирует значительно увеличить расходы на оборону в течение 2024 года, поскольку война против Украины продолжает перестраивать экономику страны и менять приоритеты финансирования.

Война в Украине, Владимир Путин, Кремль, Росія
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