Такая же иллюзия, как Киев за три дня: как Кремль успокаивает россиян, объявляя сроки войны с Украиной
Кремль пытается успокоить население России, объясняя, что до 2025 года якобы все цели российской войны против Украины будут выполнены.
Об этом сообщают в Центре стратегических коммуникаций.
В Страткоме напомнили, что во время совещания коллегии Минобороны РФ, глава министерства Сергей Шойгу заявил, что в войне с Украиной “последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей”.
— Очередным лживым обещанием Кремль пытается успокоить российское общество, которое дезориентировано и разуверилось из-за непонимания реалий и дальнейших перспектив войны. Срок до 2025 года — такая же иллюзия, как и “взятие Киева за три дня”, “победа до 9 мая” и другие предсказания так называемой спецоперации, — говорится в сообщении.
В Центре стратегических коммуникаций напомнили, что ни одна из ранее объявленных целей войны России против Украины, которую в Кремле назвали “специальной военной операцией”, до сих пор не была достигнута.
— Провал авантюры Путина очевиден. Россию ждет неизбежное поражение. Россия могла бы гораздо быстрее завершить войну — просто вывести оккупационные войска из Украины и начать переговоры о способе возмещения нанесенного украинцам ущерба. Затягивание Кремлем войны только увеличивает масштабы будущей катастрофы России, — пояснили в Страткоме.
Ранее Bloomberg сообщал, что РФ планирует значительно увеличить расходы на оборону в течение 2024 года, поскольку война против Украины продолжает перестраивать экономику страны и менять приоритеты финансирования.
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко