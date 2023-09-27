Власти Берлина расширят количество мест для беженцев: поселят, в частности, в бывших аэропортах
Более 1 млн украинских беженцев сегодня находится в Германии, что является самым высоким показателем в Европе по количеству. В связи с ростом числа людей, ищущих убежища, в Берлине планируют создать тысячи дополнительных мест.
Такое решение принял Сенат, сообщает sueddeutsche.de.
Власти столицы до конца года планируют расширить количество мест в бывших аэропортах в Тегеле и Темпельхофе, а также расселить большое количество беженцев в гостиницах и общежитиях.
— Ситуация серьезная. Мы столкнулись с серьезными проблемами, когда речь идет о размещении беженцев. Цифры за последние несколько дней и недель значительно возросли. Все помещения в Берлине заняты, поэтому Сенат должен действовать, — подчеркнул мэр Кай Вегнер.
Меры, одобренные властями, позволят создать до конца года около 5500 дополнительных мест. Из них 1500 мест будут арендованы для беженцев в гостиницах и хостелах, а расширение территории и дополнительный ангар в Темпельхофе обеспечат крышу над головой еще 400-600 людям.
В бывшем аэропорту Тегель можно будет разместить вдвое больше беженцев. К нынешним 3600 мест до конца декабря планируется добавить еще 3000 мест.
Также от 300 до 400 дополнительных мест обустроят в бывшем строительном магазине, и до 200 мест — в палатке на территории бывшей психиатрической больницы в Берлине-Райникендорфе.
Чиновники отмечают, что проживание беженцев в местах массового размещения является временным решением — главной целью остается их социальное внедрение и интеграция.
Напомним, Германия планирует вдвое сократить федеральную помощь , которую она предоставляет федеральным землям для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев в 2024 году. Причина — сокращение бюджета на фоне стремительного роста инфляции после нескольких лет больших расходов.
В понедельник, 25 сентября, Берлин проинформировал федеральные земли, что выделит максимум €1,7 млрд на поддержку расходов по беженцам в 2024 году по сравнению с €3,75 млрд в этом году.
Источник: sueddeutsche.de.
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