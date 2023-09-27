Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Что такое аннексия и ее отличие от оккупации: рассказываем простыми словами
Наказания не избежать: что грозит мужчинам, которые незаконно выехали за границу
Выбрался из Азовстали и прошел 200 км пешком: военный рассказал, как спасся от плена
Работает ли Укрпочта во время воздушной тревоги и отключений света
Милевского госпитализировали в больницу, он в тяжелом состоянии — что известно
Мир
Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Власти Берлина расширят количество мест для беженцев: поселят, в частности, в бывших аэропортах

українські біженці
Фото: УНИАН

Более 1 млн украинских беженцев сегодня находится в Германии, что является самым высоким показателем в Европе по количеству. В связи с ростом числа людей, ищущих убежища, в Берлине планируют создать тысячи дополнительных мест.

Такое решение принял Сенат, сообщает sueddeutsche.de.

Власти столицы до конца года планируют расширить количество мест в бывших аэропортах в Тегеле и Темпельхофе, а также расселить большое количество беженцев в гостиницах и общежитиях.

Сейчас смотрят

— Ситуация серьезная. Мы столкнулись с серьезными проблемами, когда речь идет о размещении беженцев. Цифры за последние несколько дней и недель значительно возросли. Все помещения в Берлине заняты, поэтому Сенат должен действовать, — подчеркнул мэр Кай Вегнер.

Меры, одобренные властями, позволят создать до конца года около 5500 дополнительных мест. Из них 1500 мест будут арендованы для беженцев в гостиницах и хостелах, а расширение территории и дополнительный ангар в Темпельхофе обеспечат крышу над головой еще 400-600 людям.

В бывшем аэропорту Тегель можно будет разместить вдвое больше беженцев. К нынешним 3600 мест до конца декабря планируется добавить еще 3000 мест.
Также от 300 до 400 дополнительных мест обустроят в бывшем строительном магазине, и до 200 мест — в палатке на территории бывшей психиатрической больницы в Берлине-Райникендорфе.

Чиновники отмечают, что проживание беженцев в местах массового размещения является временным решением — главной целью остается их социальное внедрение и интеграция.

Напомним, Германия планирует вдвое сократить федеральную помощь , которую она предоставляет федеральным землям для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев в 2024 году. Причина — сокращение бюджета на фоне стремительного роста инфляции после нескольких лет больших расходов.

В понедельник, 25 сентября, Берлин проинформировал федеральные земли, что выделит максимум €1,7 млрд на поддержку расходов по беженцам в 2024 году по сравнению с €3,75 млрд в этом году.

Читайте также
В Нидерландах обустроят сотни новых мест для приема беженцев из Украины
прийом біженців

Источник: sueddeutsche.de.

Беженцы, Война в Украине, Німеччина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Кремль хочет обвинить командующего Черноморским флотом РФ в сговоре с ВСУ — партизаны
Власти Берлина расширят количество мест для беженцев: поселят, в частности, в бывших аэропортах
Более прочная ПВО и собственный газ: Шмыгаль рассказал, как подготовились к зиме
Денис Шмигаль
Подозрение в коллаборационизме получил экс-адвокат Медведчука и Шария — СБУ
Власти Берлина расширят количество мест для беженцев: поселят, в частности, в бывших аэропортах
Киев предлагает атаковать заводы. Украина передала партнерам отчет о западных деталях в дронах Shahed — The Guardian
Дрони Shahed
Надо прекратить этот террор – Зеленский о сбросе 26 КАБов на Херсонщину
Власти Берлина расширят количество мест для беженцев: поселят, в частности, в бывших аэропортах

Загрузка

Игры
Видео
Экономика
Бюджет распределен: на что пойдут средства и сколько выделят

Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.

Ольга Чайко
Такой шанс выпадает только раз: как победители Игр непокоренных завоевали свои медали
Власти Берлина расширят количество мест для беженцев: поселят, в частности, в бывших аэропортах
Железные птицы уничтожают врага: как наши бойцы самостоятельно совершенствуют FPV-дроны
Власти Берлина расширят количество мест для беженцев: поселят, в частности, в бывших аэропортах
Массированная АТАКА НА ОКУПАННЫЙ Крым | Зеленский ПРИГРОЗИЛ россиянам | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Власти Берлина расширят количество мест для беженцев: поселят, в частности, в бывших аэропортах
Предателей найдены и наказаны | Параспортсмены выигрывают ЗОЛОТО | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Власти Берлина расширят количество мест для беженцев: поселят, в частности, в бывших аэропортах
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь