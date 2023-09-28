До марта 2025-го. Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев

Совет Европейского Союза продлил срок действия механизма временной защиты для украинцев, которые бегут от войны, до 4 марта 2025 года.

Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

— С целью обеспечения определенности для более чем 4 млн украинских беженцев, которые сейчас проживают в ЕС, Совет согласился продлить временную защиту для людей, которые бегут от агрессивной войны России против Украины, с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года, — говорится в сообщении.

Ранее продлить временную защиту для украинцев еще на год предложила Европейская комиссия.

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По ее мнению, причины для временной защиты сохраняются, поэтому она должна быть продлена как необходимая и соответствующая реакция на текущую нестабильную ситуацию, которая пока не способствует безопасному и долгосрочному возвращению лиц, пользующихся временной защитой в ЕС.

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