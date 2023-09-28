Грузии необходимо присоединиться к санкциям Евросоюза против РФ — Науседа
Грузии важно синхронизировать геополитический курс с внешнеполитическими приоритетами ЕС и последовательной поддержкой санкционной политики против РФ.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Он встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая прибыла в Литву. Лидеры стран обсудили перспективы европейской интеграции, ход реализации реформ и рекомендаций Европейской комиссии, ситуацию с безопасностью в регионе.
Президент Литвы отметил, что для того, чтобы Грузии получить статус страны-кандидата в ЕС, нужно показать прогресс в проведении реформ и реализации рекомендаций Евросоюза, особенно в таких вопросах, как политическая деполяризация общества, судебная реформа, деолигархизация и свобода СМИ.
Официальные власти в Грузии сообщают, что придерживаются всех введенных санкций стран Запада против РФ. Однако сама Грузия вводить ограничения против России не планирует.
Источник: Alkas
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