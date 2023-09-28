НАТО увеличит производство боеприпасов для Украины и союзников – посол США
Организация Североатлантического договора планирует нарастить производство боеприпасов как для нужд Украины, так и для пополнения запасов членов НАТО, которые поставляли вооружение нашему государству.
Об этом рассказала посол США при НАТО Джулиан Смит на форуме, организованном в Центре анализа европейской политики (CEPA).
Она обратила внимание, что каждая страна-член блока помогает Украине. Это может быть военная, экономическая или гуманитарная помощь.
Однако продолжающаяся война в Украине демонстрирует, что запасов некоторых видов вооружения и боеприпасов к ним не хватает.
Смит отметила, что иногда союзники передавали Украине максимум вооружения, которое могли. И поэтому в их запасах возникала “определенная нехватка”.
– Поэтому в НАТО начали работу в рамках того, что мы называем планом действий по оборонному производству, сосредотачиваясь на дефиците боеприпасов как для украинцев, так и для некоторых членов НАТО, которые оказывали помощь Украине и что привело к собственному дефициту, — подчеркнула посол США.
Теперь НАТО хочет усилить связи с частным сектором, чтобы ускорить производство оборонной продукции.
Джулиан Смит заверила, что поддержка Украины всеми членами НАТО является “железной, и она не угасает”. И никто из союзников не предлагает сократить объем помощи.
По словам Смит, за столом переговоров НАТО постоянно обсуждается, как еще можно помочь нашему государству.
– Мы разделяем обязательство поддерживать Украину. Мы понимаем, что поставлено на карту. Украина не просто защищает свою территорию. Украина отстаивает ценности, которые мы все здесь защищаем, — добавила посол.
Смит особо отметила существенную роль Евросоюза в помощи Украине, поскольку блок также сотрудничает с частным сектором и наращивает оборонное производство.
Недавно в Еврокомиссии обещали ускорить передачу миллиона боеприпасов Украине в 2023 году.
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