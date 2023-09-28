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Падение обломков дронов: у НАТО нет доказательств намеренного нападения на Румынию

Єнс Столтенберг
Фото: Getty Images

За последний месяц в Румынии несколько раз фиксировались падения обломков российских дронов, однако у НАТО нет никаких доказательств, что это результат какого-то преднамеренного нападения РФ на территорию страны-члена блока.

Об этом заявил в Киеве генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

— Российская война и неосторожные удары на границе с Румынией, конечно, дестабилизируют. И НАТО неоднократно заявляло, что оно будет защищать всех членов блока. Мы в значительной степени усилили свое присутствие у наших восточных членов Североатлантического союза, в том числе и в Румынии, — объяснил он.

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По его словам, туда направили больше войск, усилили патрулирование воздушного пространства, что позволяет внимательнее мониторить ситуацию на границах военного блока.

В сентябре на берегу Дуная в Румынии трижды обнаруживали обломки российских дронов после обстрела украинских портов.

Румыния 15 сентября заявила о закрытии воздушного пространства в 30-километровой зоне у границы с Украиной и предупредила, что готова применять свою ПВО против российских беспилотников.

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Йенс Столтенберг, Война в Украине, Дрони, Російська агресія, Румунія, Украина-НАТО
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